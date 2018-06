Workday neemt Adaptive Insights over voor 1,55 miljard dollar

Workday neemt Adaptive Insights over voor een bedrag van 1,55 miljard dollar. De gedachte achter de overname is dat het bedrijf op die manier sneller zijn zakelijke planning cloud kan ontwikkelen. Dat laat Workday vandaag in een statement weten; het is van plan de firma zo snel mogelijk in zijn portfolio op te nemen.

De bedoeling is om Adaptive Insights toe te voegen aan het portfolio van Workday waar onder meer finance en human resources onder vallen. De CEO van Tom Bogan blijft gewoon aan, maar zal direct rapporteren aan Workday CEO Aneel Bhusri.

Veel snellere ontwikkeling

Tijdens een conferentiegesprek met investeerders vertelde Bhusri dat Adaptive Insights de roadmap van Workday voor zakelijke plansoftware flink zal versnellen. De gedachte is dat dit met twee of drie jaar versneld kan worden. De bestaande roadmap van Workday richt zich op workforce-planning en die van Adaptive Insights draait juist om finance.

De afgelopen twaalf maanden boekte Adaptive Insights een omzet van 114 miljoen dollar. De twee clouds zijn verder al geïntegreerd en delen een aantal klanten. Toch zal de overname voorlopig niet rond zijn; de verwachting is dat dit pas in het fiscale derde kwartaal zal zijn.

Andere overname

Workday lijkt de smaak te pakken te hebben als het aankomt op doen van overnames. Vorige week nam het bijvoorbeeld Rallyteam over. Met die overname wil Workday zijn machine learning kennis en kunde verstevigen.