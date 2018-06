Splunk neemt VictorOps over voor 120 miljoen dollar

Splunk, het platform voor de verwerking van big data, heeft aangekondigd dat het van plan is om VictorOps over te nemen. Dat is een incidentmanagementplatform voor de DevOps gemeenschap. Het systeem stuurt meldingen automatisch naar de juiste persoon en past daarmee binnen het portfolio van Splunk.

Splunk is erop gericht om door computers gegenereerde data te vangen, met de bedoeling daarmee inzichten en “operational intelligence” te bieden met behulp van rapportages en visualiseringen. In basis geeft het bedrijven een breed overzicht van hun werkzaamheden en helpt het bedrijf patronen te vinden en problemen op te lossen.

VictorOps: uptime maximaliseren

VictorOps werd in 2012 opgericht in Boulder, Colorado. Het is een platform dat ontwikkelaars helpt hun software-infrastructuur te beheren. Het platform is ontworpen om alles 24/7 te laten werken, voornamelijk door een geautomatiseerd systeem dat meldingen bij de juiste persoon krijgt. Het draait dus allemaal om het maximaliseren van uptime en minimaliseren van technische foutjes.

De afgelopen tijd haalde VictorOps in investeringsrondes 34 miljoen dollar op. Onder meer Foundry Group en Shea Ventures staken geld in de firma. Hoeveel VictorOps ondertussen precies waard is, is helaas niet bekend. De deal tussen Splunk en VictorOps bedraagt overigens 120 miljoen dollar, waarbij een mix van geld en aandelen aangeboden wordt.

Platform van engagement

De overname van VictorOps vindt plaats in het tweede fiscale kwartaal van dit jaar. De gedachte is dat met VictorOps SPlunk een “platform van engagement” kan aanbieden. Dat moet event-management, beheer, on-call management en ChatOps combineren tot een overkoepelend geheel.

VictorOps is de zevende overname van Splunk de afgelopen jaren en de tweede dit jaar. Eerder dit jaar nam Splunk voor 350 miljoen dollar de cybersecurity startup Phantom over.