AVM lanceert FRITZ!OS 7-update voor al zijn netwerkproducten

Op CeBIT 2018 in Hannover heeft Duitse routerspecialist AVM zijn FRITZ!OS geüpdatet met heel wat nieuwe functies over het hele netwerkportfolio. De belangrijkste nieuwigheden zijn mesh wifi, eenvoudigere hotspots, uitgebreidere smart home-instellingen en betere prestaties.

CeBIT is de jaarlijks thuismatch voor de Duitse netwerkspecialist AVM. Dit jaar gaat de aandacht volledige naar FRITZ!OS 7, een langverwachte update die heel wat netwerkapparaten nieuwe functies geeft. De update is vandaag beschikbaar en wordt afhankelijk van de instellingen van je netwerkapparaat automatisch geïnstalleerd. Indien dat niet gebeurt, kan je de update ook manueel downloaden en installeren.

Mesh

De belangrijkste vernieuwing is zonder twijfel mesh dat nu naar heel wat extra toestellen wordt uitgerold. Behalve routers kunnen nu ook powerline-toestellen of wifi-repeaters van mesh genieten. Met één druk op de knop kan je het wifi-bereik optimaliseren en verbeteren in FRITZ!OS 7.

De update biedt verder ook ondersteuning voor LAN-standaarden 11v en 11k voor Band Steering. Hiermee kan de router dynamisch nog beter kiezen welk apparaat welke frequentie het best kan gebruiken: 2,4 GHz of 5 GHz. AVM voegt een nieuwe ‘Zero Wait DFS’-functie toe die de wachttijd op de 5 GHz-band drastisch zou verminderen.

Hotspots

Je kon vandaag al hotspots maken op AVM-routers, maar de nieuwe update maakt het eenvoudiger om de juiste instellingen te kiezen op vlak van veiligheid. Het aparte netwerk staat helemaal los van je thuisnetwerk.

AVM werkt verder ook aan nieuwe Smart Home-instellingen gewerkt. In FRITZ!OS 7 is het voortaan mogelijk om templates te maken zodat je eenvoudig meerdere toestellen kan configureren en beheren. Bijvoorbeeld op werkdagen, weekenden of feestdagen kan je aparte instellingen kiezen. Je kan die templates eenvoudig inschakelen vanaf de MyFRITZ!App of een compatibele AVM-telefoon.

Om je slimme huis nog meer te laten integreren met een AVM-router, ondersteunt de Duitse netwerkspecialist voortaan twee nieuwe standaarden: HAN FUN en DECT ULE. Beide standaarden zorgen ervoor dat nieuwe slimme apparaten voortaan compatibel zijn met de router en met FRITZ!OS.

Rapporten

Je kan vanaf nu eenvoudig rapporten programmeren in FRITZ!OS 7. In plaats van telkens online te kijken wat er op je antwoordapparaat staat, wie je allemaal hebt gebeld of wie jou heeft willen bellen, kan dat nu automatisch worden gegenereerd via een rapport. Je ontvangt dit rapport via mail, zodat je dagelijks of wekelijks op de hoogte blijft.

Tot slot krijgt de FRITZ!Box 7590 met de update toegang tot supervectoring 35b. Deze nieuwe VDSL-standaard maakt internetsnelheden tot 300 Mbps mogelijk over de telefoonkabel. Enige vereiste is dat de afstand tot de patchkast niet groter dan 300 meter mag zijn. In Duitsland wordt deze techniek nu getest in Frankfurt am Main. Het pilootproject loopt over heel 2018.

Het is niet bekend of Proximus supervectoring zal uitrollen in België. Ze focussen namelijk steeds meer op glasvezel. We hebben met hen contact opgenomen en wachten op een update.