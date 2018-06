Apple verbiedt apps die cryptovaluta minen op iOS-apparaten

Apple heeft besloten een harde aanpak te hanteren ten aanzien van apps die cryptovaluta minen op iOS-apparaten. De technologiereus probeert zo maatregelen te nemen tegen een groeiend probleem. Apple heeft de maatregel bekend gemaakt via een update aan het ontwikkelaarsbeleid.

In een update van het beleid dat Apple ten aanzien van ontwikkelaars hanteert, lezen we dat apps die “processen op de achtergrond” draaien, die niet gerelateerd zijn aan de app, niet meer toegestaan zijn. Daarmee refereert Apple naar apps die bijvoorbeeld cryptovaluta minen.

Mag minen of niet?

“Ontwerp je app om efficiënt stroom te gebruiken”, lezen we in het gewijzigde beleid. “Apps moeten niet snel de batterij leegmaken, excessieve warmte veroorzaken of onnodig veel vragen van apparaten. Apps, die advertenties van derde partijen weergeven, mogen geen ongerelateerde processen op de achtergrond laten draaien, waaronder het minen van cryptovaluta.”

In een ander beleidsdomein, gericht op cryptovaluta – waaronder bitcoin, ethereum en monero – schrijft Apple dat apps wel mogen dienen als wallet. Ook mogen ze transacties uitvoeren. Maar: het minen van cryptovaluta is volgens Apple enkel acceptabel als dat “niet op het apparaat” gebeurt, ofwel in de cloud.

De vernieuwde beleidsregels werden afgelopen week online gezet. Apple bekeek het beleid opnieuw, naar aanleiding van een incident dat in maart plaatsvond. Toen bleek dat de Calendar 2-app van Qbix op de achtergrond cryptovaluta verzamelde. Dat in ruil voor premium-functies voor gebruikers. Helaas bleek dat er geen opt-out was. Het gevolg daarvan was dat de CPU te zwaar belast kon worden, waardoor de apparaten van gebruikers onder extreme druk kwamen te staan.