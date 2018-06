Ericsson: uitrol 5G rap aan het versnellen en aantal IoT-toepassingen enorm gegroeid

Uit de nieuwste editie van het Ericsson Mobility Report blijkt dat de uitrol van 5G-technologie langzaamaan op stoom komt. Ook meldt de Zweedse telecomfabrikant dat het aantal implementaties van cellulaire IoT-toepassingen veel groter is dan eerder voorspeld werd. Mede daardoor is het commercieel gebruik van 5G ook hard nodig.

Dat meldt Ericsson vandaag in zijn nieuwste editie van het Mobility Report. Volgens het bedrijf wordt Noord-Amerika gezien als de voortrekker van 5G-gebruik. Het gaat er vanuit dat tegen 2023 zo’n twintig procent van het wereldwijde mobiele dataverkeer via 5G-netwerken verloopt. De eerste abonnementen worden eind 2019 verwacht en gedacht wordt dat in 2023 21 procent van alle West-Europese abonnementen 5G omvat.

Cellulaire IoT-verbindingen

De voorspelling van het aantal cellulaire IoT-verbindingen is sinds november 2017 bijna verdubbeld. Naar verwachting zullen er in 2023 al zo’n 3,5 miljard van dergelijke verbindingen bestaan. Dat komt voor een groot deel door grootschalige implementaties in China, waar vooral gewerkt wordt aan smart cities en slimme landbouw.

In andere delen van de wereld, waaronder Noord-Amerika, worden cellulaire IoT-netwerken vooral gebruikt voor logistiek en wagenparkbeheer. Beiden laten zien dat serviceproviders de gelegenheid krijgen om de efficiëntie te verbeteren en de waarde voor de klant te vergroten.

Eerste commerciële 5G-uitrol dit jaar

Dit jaar nog beginnen volgens het Mobility Report van Ericsson de eerste Amerikaanse providers met de uitrol van 5G. Dat zal eind dit jaar of begin volgend jaar zijn. Tegen het einde van 2023 is volgens voorspellingen bijna 50 procent van alle mobiele abonnementen in Noord-Amerika 5G, gevolgd door Noordoost-Azië met 34 procent en West-Europa met 21 procent.

Vanaf 2020 worden wereldwijd belangrijke 5G-implementaties verwacht. Ericsson voorspelt meer dan 1 miljard 5G-abonnementen voor verbeterde mobiele breedband tegen het einde van 2023, ongeveer 12 procent van alle mobiele abonnementen. Dat is hard nodig:

Enorme groei dataverkeer

Naar verwachting zal het mobiele dataverkeer acht keer zo groot worden in de prognoseperiode en uitkomen op bijna 107 exabytes (EB) per maand. Ter vergelijking: zoveel data zou gebruikt worden als iedereen wereldwijd met een mobiel abonnement tien uur lang full HD-video’s streamt.

Net als bij eerdere mobiele toegangstechnologie zal 5G waarschijnlijk het eerst worden gebruikt in dichtbevolkte stedelijke gebieden met uitgebreide mobiele breedbandnetwerken en fixed wireless access. Andere gebruikers zijn industrieën zoals de automobielsector, industriële productie, nutsbedrijven en de gezondheidszorg.

De eerste generatie 5G-only-apparaten wordt vanaf de tweede helft van 2018 verwacht. De eerste commerciële smartphones die 5G op de middenband frequenties ondersteunen, worden begin volgend jaar verwacht, terwijl die voor frequenties in het hoge spectrum ergens tussen begin en half mei 2019 worden verwacht.