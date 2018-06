Cisco komt met nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor IBN-platform

Cisco heeft tijdens zijn Cisco Live-conferentie nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor zijn Intent-Based Networking-platform (IBN) onthuld. Hiermee wil Cisco zijn inspanningen om een open en programmeerbaar platform te bieden dat het hele netwerk omvat uitbreiden. Met een open netwerk wordt het mogelijk om op het platform te innoveren.

Het bedrijf legt uit dat Intent-Based Networking de manier verandert waarop netwerken worden gebouwd en beheerd. Dit door handmatig beheer achter zich te laten, zodat moderne netwerken beter in staat zijn de ‘zakelijke intentie’ te vangen en dit direct te vertalen in netwerkbeleid. De beleidsregels worden vervolgens automatisch binnen de gehele netwerkinfrastructuur geactiveerd.

DNA Center

Onder de aankondiging vallen nieuwe ontwikkeltools en open API’s voor het command-and-control centrum Cisco DNA Center. Met DNA Center verandert het netwerk van een losse verzameling apparaten in één enkel integraal systeem. Door netwerkbrede API’s maakt Cisco het voor ontwikkelaars nu mogelijk dit netwerk eenvoudig te programmeren en gebruik te maken van de analyse-tools die het netwerk te bieden heeft. Ook belooft de API-catalogus bedrijfsvoering te beschermen zoals gewenst.

Zo kunnen ontwikkelaars het netwerk als één enkel systeem programmeren, gebruikmakend van intent-based API’s. Cisco probeert het eenvoudig te maken voor developers om een nieuwe generatie netwerkbewuste applicaties te bouwen. Partners kunnen het netwerk in businessprocessen integreren. Daarnaast laat DNA Center IT-beheerders informatie uitwisselen om processen tussen IT-systemen te automatiseren via software-adapters, zodat IT-teams meer bezig zijn met innovatie. Tot slot geeft het command-and-control centrum ontwikkelaars en partners de flexibiliteit om multi-vendor netwerken te ondersteunen via een software development kit (SDK), om heterogene netwerken als één geheel te beheren.

Beschikbaarheid

De nieuwe mogelijkheden in DNA Center zullen deze zomer beschikbaar zijn. Cisco lanceert wel per direct enkele ontwikkelinitiatieven voor DevNet. Dit resulteert in Ecosystem Exchange voor het eenvoudig zoeken of delen van een applicatie of oplossing voor Cisco-platform, Code Exchange voor het snel bouwen van applicaties en workflow-integraties en Developer Center om applicaties en integraties op het DNA Center-platform te maken.