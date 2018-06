Sophos-dienst Email Advanced beschermt e-mails middels deep learning

Sophos kondigt zijn Email Advanced-oplossing aan, die gebruikmaakt van deep learning om potentiële bedreigingen te detecteren. Het kan gebruikt worden voor verschillende e-maildiensten, waaronder Office 365, Google G-Suite en Microsoft Exchange.

Naar eigen zeggen realiseert Sophos de enige veilige e-mail gateway met voorspellende e-mail security. Dit realiseert het bedrijf door middel van kunstmatige intelligentie (AI) die bekende en onbekende bedreigingen blokkeert. Ook maken een nieuwe Advanced-licentie, Active Threat Protection (ATP) met sandboxing en URL-bescherming middels een reputatiecontrole voor het klikken, authenticatietechnieken en meer deel uit van de aankondiging.

Onderdelen

Met Sophos Email Advanced moet een zorg van kleine bedrijven verdwijnen. 90 procent van deze groep is ongerust over de snelheid van malware. Bij hen heerst het idee dat de IT-security dit niet bij kan houden. De Sophos-oplossing kan hier dus grotendeels mee helpen. Door AI in te bouwen in sandboxing worden er namelijk verdachte bestanden met kwaadaardige code gedetecteerd, zoals PDF’s en MS Office-documenten. Verspreiding van malware vindt regelmatig op deze manier plaats.

Daarnaast voegt Sophos een aantal functies toe om het vertrouwen in de inbox te herstellen. Door een combinatie van SPF, DKIM en DMARC authenticatie en analyse van e-mailheaders worden namelijk legitieme e-mails van betrouwbare partners geïdentificeerd. Indien het om een bedrieglijke e-mail gaat, blokkeert de dienst het bericht.

Er is ook beveiliging in de vorm van spam- en virusscanning van uitgaande e-mails, om onbedoelde verspreiding van bedreigingen te voorkomen en reputatie te beschermen. De gebruiker kan aangepaste security-policies aanmaken. Deze zijn in te stellen voor individuen, groepen of het hele domein.

Sophos Email Advanced is per direct beschikbaar via het beheerplatform Sophos Central. Geïnteresseerden kunnen via de website een proefversie van 30 dagen aanvragen.