Samsung maakt servers sneller en zuiniger met DDR4 RDIMM

Samsung is de eerste fabrikant op de markt met 16 Gb monolithic 64 GB DDR4 RDIMM (Registered Dual In-line Memory Module). HPE is de eerste die het nieuwe geheugen integreert in zijn servers. Het nieuwe geheugen is zuiniger, sneller en opent de deur naar grotere capaciteiten.

De nieuwe 16 Gb RDIMM-latjes van Samsung hebben een capaciteit van 64 GB en hebben verschillende voordelen vergeleken met het klassieke LRDIMM (Load-Reduced DIMM) die vandaag massaal wordt gebruikt. Samsung claimt dat het nieuwe geheugen snelheden kan halen tot 2.666 MT/s, veel meer dan 8 Gb-modules, en dat de prestaties in de nabije toekomst nog kunnen verbeteren.

RDIMM

Een nieuwe 16 Gb 64GB RDIMM-module verbruikt minder dan twee 32 GB-modules. Dat heeft HPE goed gemerkt toen ze de nieuwe geheugenlatjes als allereerste integreerde in zijn ProLiant DL385 Gen10-servers. Het verlaagt het energieverbruik van een maximaal geconfigureerde server met 115 watt.

Volgens ZDNet is het geen toeval dat HPE de eerste is die het nieuwe geheugen omarmt. HPE, Samsung en AMD hebben nauwe banden met elkaar. De ProLiant DL385 Gen10-server draait op AMD EPYC 7000-processors. De maximale configuratie bedraagt twee AMD-chips en 2 TB aan RAM. Het gebruikt daarbij een 32-DIMM configuratie met de nieuwe 16 Gb 64GB-oplossing van Samsung. Zoveel geheugen is een ideale oplossing voor workloads zoals virtualisatie en software defined storage.

Hogere capaciteit

Er zijn geen prijzen bekend van de nieuwe 64 GB DDR4 RDIMM-latjes, maar Samsung claimt dat ze goedkoper zullen zijn dan bestaande LRDIMM’s. Dat gecombineerd met lager verbruik en betere prestaties maakt dat het interessant is voor big data, high-speed mobility, IoT, deep learning, AI en cloud-native businesses.

Met de nieuwe RDIMM-latjes heeft Samsung een nieuwe technologie omarmt die op korte termijn veel meer kan leveren. Het is net gestart met de eerste testen van 16Gb-gebaseerde 256GB RDIMM’s. Met dat geheugen kan Samsung 2P-servers voorzien van 8 TB geheugencapaciteit.