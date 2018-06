Kaspersky Lab klaagt De Telegraaf aan voor laster

De Nederlandse vestiging van Kaspersky Lab stapt naar de rechter om De Telegraaf en voormalig minister Willem Vermeend aan te klagen wegens laster. In een blogbericht legt CEO Eugene Kaspersky uit dat een artikel van begin dit jaar aanleiding is, waarin een vermeende hacker claimt toegang gekregen te hebben tot het netwerk van het Nederlandse kantoor van Kaspersky om IP-adressen te bemachtigen.

In deze zaak gaat het om Rian van Rijbroek, een zelfverklaard hacker die eerder door de mand viel tijdens een Nieuwsuur-uitzending. Hierin deed ze uitspraken waar security-experts hun vraagtekens bij zetten. Ook kwam Van Rijbroek samen met Vermeend met een boek, maar dat werd uit de handel gehaald wegens plagiaat. Hierin zouden verschillende stukken van onder andere de Volkskrant en Wikipedia overgenomen zijn.

Verschillende rollen

In het betreffende artikel, door Kaspersky ook wel sensationeel genoemd, stelt Van Rijbroek dat ze 40 IP-adressen bemachtigde. Volgens haar was dit onderdeel van een onderzoek om een lek in de Tweede Kamer te ontdekken. Dit lek zou op zijn beurt de Russen weer helpen. De details over de vermeende hack komen volgens Kaspersky van een anonieme bron, en wel Vermeend.

Intern onderzoek toont aan dat er geen inbraak heeft plaatsgevonden. Kaspersky concludeert op basis van het aangeleverd bewijs van Van Rijbroek dat zij het verhaal nooit heeft verteld en dat het niet is gebeurd. Tegenover NU.nl licht Olaf Trojan, de advocaat van Kaspersky Lab, toe dat de ontmoeting tussen de Telegraaf en Van Rijbroek wel plaatsvond, maar daarbij is de hack niet er sprake gekomen.

Op basis van WhatsApp-verkeer tussen Van Rijbroek en De Telegraaf wijst Kaspersky Lab Vermeend aan als de betreffende anonieme bron. Als blijkt dat de anonieme bron daadwerkelijk Vermeend is, dan wil Kaspersky dat hij zijn woorden terugneemt. In deze rechtszaak eist Kaspersky echter in eerste instantie een rectificatie van De Telegraaf. Het nieuwsmedium stelt tegenover NU.nl de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien, zonder er verder in detail op in te gaan.