Intel komt al in 2020 met eigen losstaande grafische kaart

Intel is van plan om op termijn met zijn eigen grafische processor te komen. Lange tijd was niet zeker op welke termijn dan, tot vandaag. In een summier bericht op Twitter laat het weten dat het van plan is in 2020 zijn eerste losse grafische chip uit te brengen.

Vorig jaar wist Intel een grote naam te werven: het huurde Raja Koduri in. Koduri was eerst actief voor AMD, waar hij de ontwikkeling van de Radeon-chip overzag. Dat hij ineens overstapte naar Intel liet zien dat het bedrijf van plan was een eigen positie te verwerven in de GPU-markt en dat gaat nu sneller dan verwacht.

Betere marktpositie

Intel wil vooral een betere marktpositie voor zichzelf krijgen op het gebied van gaming, grafische ontwikkeling, kunstmatige intelligentie en machine learning. Momenteel valt de plek van het bedrijf op die markten nog behoorlijk tegen, doordat het die nauwelijks bedient.

Vooral Nvidia en AMD doen het goed op die gebieden. Daarom wil Intel dan ook zijn eigen losstaande GPU uitbrengen, opdat het beter kan concurreren. Maar niemand had verwacht dat Intel al op deze korte termijn de concurrentiestrijd aan zou kunnen gaan. Normaliter duurt de ontwikkelcyclus van een chip zo’n drie jaar.

Dus als Intel denkt dat het 2020 kan halen, is dat een behoorlijk agressieve strategie. Wat voor prestaties of op welke markt men in eerste instantie mikt is ook niet zeker. Wel schijnt het te zijn dat men enerzijds mikt op datacenters (waaronder ook AI en machine learning vallen), en een ‘reguliere’ klantenbasis (denk aan gaming en professionele ontwikkeling).

Overigens schreef Techzine.be afgelopen april een uitgebreide special over de redenen waarom Intel een grafische processor ontwikkelt. Die kan je op deze link vinden.