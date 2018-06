‘Vaste telefoonaansluitingen daalde in eerste kwartaal met 1,2 procent’

De Nederlandse vaste telefoniemarkt heeft in het eerste kwartaal van 2018 een klap gekregen. In die periode telde de markt nog 6,025 miljoen aansluitingen, een daling van 1,2 procent vergeleken met het vierde kwartaal van 2017. Daarmee komt de daling in een versnelling terecht: de periode ervoor was er nog een krimp van één procent.

Dat blijkt uit het Dutch Fixed Telephony Market-rapport van Telecompaper. De daling komt voornamelijk door een krimp in het aantal digitale telefonie (VoIP)-lijnen van 0,7 procent. In die periode waren er 5,53 miljoen digitale lijnen, 41.000 minder dan in de laatste drie maanden van vorig jaar. Ook het aantal PSTN, ISDN en WLR lijnen daalden, namelijk met 5,5 procent naar minder dan 500.000. Het is het vierde kwartaal op rij dat naast de traditionele telefonielijnen ook de digitale telefonielijnen dalen.

Volgens Telecompaper komt het percentage voor heel 2018 uit op 3,6. Voor de periode tot en met 2022 verwacht het onderzoeksbureau een gemiddelde daling van 3,4 procent per jaar. Uiteindelijk zijn er dan 5,13 miljoen vaste telefonie aansluitingen, denkt Telecompaper.

Bij digitale telefonie daalde kabel in het eerste kwartaal met 0,1 procent naar 2,655 miljoen. In 2015 en 2016 heeft kabel VoIP ook slechte kwartalen gehad, maar die werden dan gevolgd door groeikwartalen. Bij DSL VoIP en glasvezel VoIP zette de ingezette daling door.

Marktleiders

Kabelaanbieder VodafoneZiggo breidde in het eerste kwartaal de voorsprong op nummer twee KPN uit, ondanks het verlies van telefonieklanten. Het marktaandeel van het bedrijf groeide met 0,4 procentpunt naar 42,3 procent met 2,5 miljoen vaste telefonie klanten, 3.000 minder dan in het vierde kwartaal van van 2017. Tegelijkertijd verloor KPN 64.000 vaste telefonie klanten om uit te komen op 2,44 miljoen. Dit was goed voor een marktaandeel van 40,5 procent, 0,6 procentpunt minder dan de drie maanden ervoor.

De Nederlandse vaste telefonieomzet daalde in het eerste kwartaal met 3,2 procent naar 239 miljoen euro. In 2018 krimpt de omzet uit vaste telefonie met 7,1 procent, voorspelt Telecompaper. Deze trend zal zich naar verwachting in de komende jaren voortzetten, concludeert het onderzoek.