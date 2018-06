Koersexplosie na beursgang van betaalplatform Adyen

Vandaag was het eindelijk zover: Adyen ging de beurs op. En hoe. Het bedrijf lanceerde vanochtend op de AEX met een aandelenkoers van 240 euro, maar direct na opening waren aandelen al 400 euro per stuk waard. Ondertussen is de koers bijna verdubbeld naar 465 euro.

Adyen is een betaalplatform uit Amsterdam dat transacties verwerkt voor diverse grote bedrijven. Denk onder meer aan Facebook, Netflix en Spotify. Om het bedrijf verder te laten groeien, zag CEO en medeoprichter Pieter van der Does in een beursgang de beste optie. Bij aankondiging van de beursgang liet hij weten dat de beursgang “aandeelhouders een weg naar liquiditeit” biedt.

Waarde aandelen

Vanmorgen ging het bedrijf dan eindelijk de beurs op. Er werden 4,19 miljoen aandelen – samen goed voor 12,7 procent van het bedrijf – aangeboden. Direct na opening stegen die zo’n 75 procent in waarde, maar ondertussen is de koers dus bijna verdubbeld, waarmee sprake is van een ware koersexplosie.

Met de beursgang is zo’n 950 miljoen euro opgehaald voor het bedrijf en blijkt het ook veel waardevoller geschat te worden dan eerst. Gisteren lag de geschatte waarde van Adyen namelijk nog op zeven miljard euro, ondertussen is die schatting bijgesteld naar veertien miljard euro.

Vreemd is dat niet: het betaalplatform haalt steeds meer grote klanten binnen, zonder dat het forse extra kosten hoeft te maken om die te kunnen bedienen. Kortgeleden haalde het nog eBay binnen als nieuwe klant. Daardoor zullen de transacties die het verwerkt alleen maar toenemen en dat zorgt voor extra groei. Dat bestaande klanten ook alleen maar meer groeien, zorgt voor een verdere toename van de omzet.