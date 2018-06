Windows 10-gebruikers worstelen nog altijd met updateproblemen

Twee jaar geleden kwam de Britse consumentenorganisatie Which? met een kritisch rapport over Windows 10. Het bleek dat, een jaar na lancering, veel consumenten nog altijd moeite hadden met het besturingssysteem van Microsoft. Vandaag komt de bond met weer een nieuw advies voor Microsoft.

Which? meldt dat het wellicht tijd is voor Microsoft om meer te doen om klanten die problemen hebben met hun Windows 10-apparaat te helpen. Het gaat vooral om mensen wiens apparaat niet meer goed werkt, nadat een update niet correct is uitgevoerd. Deze klanten worstelen soms nog altijd met apparaten die niet goed functioneren sinds er een update is uitgevoerd.

De problemen in een notendop

Onderzoek dat Which? onder 1.100 leden uitvoerde, laat zien dat relatief veel leden nog altijd problemen ondervinden met hun Windows 10-apparaten. Dat komt doordat bijvoorbeeld programma’s niet goed functioneren, of zelfs helemaal niet werken. Verder meldt 21 procent van de participanten dat hun hardware niet meer goed werkt en is er 16 procent die stelt dat hun printers en speakers zelfs helemaal niet meer werken.

Van de leden die ondervraagd werden, melden er ook mensen dat hun computers niet langer zo snel werken als voorheen. Ook stellen sommigen dat hun apparaten zelfs helemaal stopten met werken. 46 procent van de deelnemers aan het onderzoek meldt dat ze betaald hebben om hun systeem te laten repareren.

Which? roept Microsoft nu op om klanten die dit soort problemen hebben ervaren te helpen bij de reparatie van hun systeem. Het bedrijf zou hen eigenlijk financieel moeten compenseren, maar het simpelweg bieden van hulp en duidelijkheid ten aanzien van updates kan ook al genoeg zijn. Tegelijk wil men dat klanten de keuze krijgen om updates niet te installeren, al zouden kritische veiligheidsupdates dan los uitgebracht moeten worden om de veiligheid van apparaten te garanderen.

In een reactie laat Microsoft weten samen met Which? te onderzoeken hoe de twee organisaties kunnen samenwerken om de problemen op te lossen.