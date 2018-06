Intel ‘Spin Qubit’-chip zet nieuwe stap richting kwantumcomputer

Onderzoekers bij Intel hebben een nieuwe stap gezet richting een kwantumcomputer met hun Spin Qubit-chip. De chip moet worden gekoeld tot -273 graden Celsius en is niet groter dan een gum achteraan een potlood.

Intel is officieel gestart met de test van een nieuwe Spin Qubit kwantumchip. De chip werd ontwikkeld in Intels D1D Fab in Oregon en gebruikt dezelfde fabricagetechnieken als de huidige chips waarvan Intel er al miljarden van heeft gemaakt. De nieuwe chip is kleiner dan de gum van een potlood en is hiermee de kleinste kwantumchip die Intel ooit heeft gemaakt.

Ijskoud

Om de nieuwe chip te gebruiken, is er een gekoelde omgeving nodig van -273 graden Celsius. De chip maakt geen gebruik van transistors, maar van qubits (quantum bits) die één enkele electron omvatten.

Het gedrag van zo’n electron biedt ontzettend veel meer computerkracht vergeleken met klassieke transistors. Standaard computers bewaren informatie als 1 en 0, maar qubits in superpositie kunnen meerdere 1’en en 0’en tegelijk zijn. Door deze superpositie kunnen kwantumcomputers hun kracht exponentieel schalen door maar enkele qubits toe te voegen.

50 nanometer

Het meest indrukwekkende volgens Intel is het formaat van de chip. De qubits zijn ontzettend klein: ongeveer 50 nanometer in diameter en zichtbaar via een elektronenmicroscoop. Ongeveer 1.500 qubits zouden over de diameter van een menselijke haarpijl passen.

Door dit ontwerp zou in de toekomst duizenden tot miljoenen qubits mogelijk zijn met veel meer computerkracht dan ’s werelds snelste supercomputers.

Bedrijven zoals Microsoft, Alphabet en IBM werken ook aan gelijkaardige chips in de race richting kwantumcomputers. Belangrijke evoluties zoals deze van Intel moeten op termijn resulteren in commercieel beschikbare kwantumcomputers.

Eerder vandaag liet Intel weten dat het ook binnenkort de GPU-markt wil betreden met eigen chips. De focus ligt op servers, maar de kans is groot dat ze ook een consumentenversie op de markt willen zetten. De opgelegde deadline is 2020.