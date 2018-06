VMware onthult vCloud NFV-OpenStack Edition 3.0 voor 5G-netwerken

VMware heeft tijdens de 5G World Summit 2018 zijn vCloud NFV-OpenStack Edition 3.0 getoond. Met de nieuwe versie van het network functions virtualization (NFV)-platform voegt het bedrijf verbeteringen door op het gebied van netwerkprestaties, alsmede nieuwe carrier-grade netwerkmogelijkheden en intent-gebaseerde service assurance. Zo wil VMware de inzet van software-defined, open standaard-gebaseerde 5G- en multi-cloud telco-netwerken verbeteren.

vCloud NFV levert een 5G-ready NFV-infrastructuurplatform met als doel de snelle uitrol van next-gen diensten met lage latentie en hoge netwerkdoorvoer te ondersteunen. Het ondersteunt een in hoge mate gedistribueerde set van endpoints en devices. Comunications service providers (CSP’s) zijn hiermee in staat een end-to-end software-gebaseerde netwerkarchitectuur te creëren die consistente connectiviteit levert, waarbij ook wat zaken rondom de beveiliging van applicaties en virtuele netwerkfuncties geregeld wordt.

Nieuwe functionaliteiten

In de nieuwe versie vinden we ondersteuning voor VMware NSX-T Data Center. Dit bevat Data Plane Development Kit (DPDK)-technieken die verbeteringen doorvoeren in de data plane-netwerkprestaties en de CPU-efficiëntie. Ook resulteert de NSX-T Data Center in een reeks nieuwe networking-mogelijkheden voor carriers, terwijl het de uitbreiding van VMware’s visie voor het Virtual Cloud Network mogelijk maakt voor CSP’s. Het platform levert toegenomen netwerk-resilient dankzij snelle link failure-detectie en bare-metal edge networking-ondersteuning met functies voor beveiligings-, prestatie- en policy-beheer.

Daarnaast belooft de vCloud NFV OpenStack 3.0 een nieuw paradigma in NFV-operations met intent-gebaseerde assurance, waardoor CSP’s operationele en business intents voor het netwerk kunnen definiëren. Hiermee zijn ze tevens in staat de prestaties continu te verifiëren tegen de gedefinieerde intent in Day 0-, Day 1- en Day 2-operations. Nieuwe mogelijkheden zijn onder andere service onboarding en operations, capaciteitsplanning, voorspellen en reclamatie, geavanceerde isolatie en herstel en dynamische prestatie-optimalisatie.

VMware zal de vCloud NFV 3.0-bundel uiterlijk 3 augustus beschikbaar maken, wanneer het tweede kwartaal van het boekjaar eindigt.