Onderzoekers ontwikkelen AI die door muren kan kijken

Onderzoekers hebben een kunstmatige intelligentie (AI)-systeem ontwikkeld dat in staat is om door muren te kijken. Het project, afkomstig van een team MIT-wetenschappers, kan volgens de onderzoekers gebruikt worden voor de monitoring van ziektes en de gezondheid van ouderen.

RF-Pose, zoals het project heet, maakt gebruik van een neuraal netwerk om draadloze apparaten de houding en beweging van mensen te laten detecteren. Dat is zelfs mogelijk vanaf de andere kant van een muur. Dit door de signalen te analyseren die van lichamen afkomen. Op die manier wordt er een digitaal, dynamisch figuur gemaakt voor het bepalen van de locatie en de houding.

Om de mogelijkheden aan te tonen programmeerde MIT RF-Pose een stokfiguur dat in staat is om te zitten, staan en zijn ledematen te bewegen. Het figuur kan dit op hetzelfde moment als een proefpersoon beweegt.

Dit wijkt af van de manier waarop neurale netwerken normaliter getraind worden. Voor RF-Pose verzamelden de onderzoekers namelijk gegevens van draadloze apparaten en camera’s, met duizenden voorbeelden van mensen die alledaagse activiteiten uitvoeren. Zo wist het systeem verband te leggen tussen de signalen en de stokfiguren van de mensen.

Medische toepassing

De toepassing zit hem bijvoorbeeld in het in de gaten houden van ouderen. Zij kunnen hierdoor zelfstandig wonen, aangezien een val of ongeluk opgemerkt wordt. De onderzoekers denken dat de AI nog wat meer kan betekenen voor de gezondheidszorg. Hierbij valt te denken aan het bestuderen en monitoren van de voortgang van ziektes zoals Parkinson en MS.

Momenteel werken de wetenschappers aan het upgraden van 2D-figuren naar driedimensionale representaties. Daarnaast werken ze samen met medische professionals om de toepassingen in de gezondheidszorg verder te onderzoeken.