Ook Europa wil Kaspersky-software verbannen

Antivirusleverancier Kaspersky lijkt de aantijgingen van banden met de Russische overheid maar niet van zich te kunnen afschudden. Ook het Europees Parlement waarschuwt nu voor het gebruik van Kaspersky, en ziet de software binnen de instituten van de Europese Unie liever verdwijnen.

Dat zegt de parlementaire Commissie voor Buitenlandse Zaken in een bredere motie over de algemene cyberveiligheid van de EU. Het stelt dat “de EU en de lidstaten worden geconfronteerd met een ongekende dreiging in de vorm van politieke gemotiveerde, door staten gesteunde cyberaanvallen.”

De EU geeft zichzelf een score van twee op vijf (waarbij vijf het slechtste is) wat cyberveiligheid beschermt, maar zegt dat er nog meer kan worden gedaan, in het bijzonder op het niveau van samenwerking tussen de lidstaten.

“We moeten klaar zijn om in de aanval te gaan”, zegt de Est Urmas Paet, lid van het Europees Parlement en mee verantwoordelijk voor de motie. “Het is niet voldoende om ons simpelweg te verdedigen, soms is het belangrijk om zelf actie te ondernemen, bijvoorbeeld wanneer je weet waar de aanvallen vandaan komen.”

Kaspersky

De motie, die niet bindend is, roept onder meer op om een uitgebreid overzicht te maken van software, communicatie- en IT-infrastructuur die in de Europese instellingen worden gebruikt om potentieel gevaarlijke programma’s en apparaten uit te sluiten. Daarbij wordt Kaspersky Lab expliciet bij naam genoemd als zijnde “bevestigd als kwaadaardig”.

De beschuldiging aan het adres van Kaspersky komt niet uit de lucht vallen. Zo werd het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk beschuldigd van spionage, werd gebruik van zijn software door Amerikaanse overheidsinstellingen bij wet verboden , en werd de software in Litouwen van gevoelige computers verwijderd. Ook de Nederlandse overheid besloot reeds om het gebruik van Kaspersky-producten uit te faseren.

Eugene Kaspersky blijft beschuldigingen van spionage en banden met de Russische overheid in alle talen ontkennen, en is teleurgesteld in de uitspraak van het Europees Parlement. Voorlopig is er nog altijd geen concreet bewijs op tafel gelegd die de geruchten ondersteunen, althans niet publiek.

“Dit besluit van het Europees Parlement verwelkomt cybercriminaliteit in Europa”

“Dit besluit van het Europees Parlement verwelkomt cybercriminaliteit in Europa”, zegt Kaspersky in een reactie. “Kaspersky Lab heeft alleen maar geprobeerd de wereld van cybercriminaliteit te verjagen. We hebben keer op keer laten zien dat we cyberbedreigingen onthullen, ongeacht afkomst en auteur, zelfs als dat voor onszelf nadelig was.”

Kaspersky laat aan The Register weten dat het zich naar aanleiding van de motie voorlopig terugtrekt uit de samenwerking met Europol en andere Europese initiatieven om cybermisdaad te bestrijden. Ook de samenwerking rond No More Ransom, waarvan Kaspersky nochtans één van de initiatiefnemers is, wordt tijdelijk gestaakt.

Vorige maand kondigde het bedrijf nog aan dat het zijn kernactiviteiten van Rusland naar Zwitserland verhuist om het vertrouwen terug te winnen.