‘Volgend jaar brengt meerdere nieuwe Microsoft Surface-producten’

Microsoft zal volgens de geruchten dit jaar geen grote update van een Surface-computer uitbrengen. Maar volgend jaar schijnt het bedrijf met een goedkoper model te komen, dan we tot nu toe gezien hebben. Het gaat volgens bronnen om een geheel nieuw product.

Dat meldt Brad Sams van de site Thurott.com afgelopen dinsdag. Hij claimt interne documenten van Microsoft ingezien te hebben, waar codenamen voor aankomende producten op stonden. Het zijn meerdere producten, allemaal met verschillende prijzen.

De nieuwe apparaten

Allereerst is er een goedkope Surface Tablet, die door Microsoft de Libra genoemd wordt. Het apparaat zou zo’n vierhonderd dollar kosten en het opnemen tegen de goedkoopste iPad van Apple. Het is overigens ook de eerste goedkope tablet van Microsoft, sinds het stopte met de Surface 3. Mogelijk komt het apparaat eind dit jaar, begin volgend jaar al uit.

Ook interessant is de Carmel; dat zou de Surface Pro 6 moeten worden. Het apparaat zou nog in ontwikkeling zijn, maar volgens Mary Jo Foley van ZDNet, moet deze Surface ergens halverwege 2019 uitkomen. Details zijn schaars, maar het gaat om een herontwerp met onder meer een achtste generatie Intel Core-processor en naar het schijnt USB-C ondersteuning.

Toch een mobiel?

Het laatste apparaat heet Andromeda en daar hoorden we eerder al iets over. Dit zou het revolutionaire Microsoft-apparaat zijn dat een geheel nieuwe productcategorie vormt. Het zou naar verluidt een opvouwbaar apparaat zijn, dat een “werkelijk persoonlijke en veelzijdige ervaring” biedt.

Het is even de vraag wat dit apparaat precies biedt. De geruchten lopen uiteen. Naar het schijnt wordt dit dan de Surface-smartphone waar het al langer over gaat. Andere verhalen stellen dat het echt een opvouwbaar apparaat is, dat uitgeklapt het formaat van een tablet heeft.