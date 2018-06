Google opent AI-onderzoekscentrum in Afrika

Google is van plan om een onderzoekscentrum in Afrika te openen. De bedoeling is dat daar specifiek onderzoek wordt gedaan naar kunstmatige intelligentie. Daarmee brengt het bedrijf voor het eerst zijn AI-technologie naar dat continent. Het onderzoekscentrum komt te liggen in Accra, Ghana.

Dat maakt Google vandaag bekend. Het bedrijf is niet alleen van plan om met het onderzoekscentrum mee te bouwen aan de opkomende tech- en AI-sector in de stad, maar wil ook samenwerken met lokale universiteiten en overheden. Zo hoopt het bedrijf nieuwe manieren te vinden waarop kunstmatige intelligentie specifiek in Afrika toegepast kan worden.

Machine learning in Afrika

Moustapha Cisse, onderzoekswetenschapper en het hoofd van het onderzoekscentrum in Accra, laat weten dat “mensen in heel Afrika buitengewone dingen bereikt hebben met het internet en technologie – voor henzelf, hun gemeenschap en de wereld.” De afgelopen jaren is er meer interesse ontstaan in kunstmatige intelligentie en machine learning en daar wil Google op inspelen.

Om die reden opent Google volgens Cisse dan ook het onderzoekscentrum. Het bedrijf spreekt expliciet te hoop uit “de grenzen van AI te kunnen verleggen, en uitdagingen op gebieden als de gezondheidszorg, landbouw en het onderwijs” op te kunnen lossen.

Het onderzoekscentrum is niet alleen een manier van Google om het gebruik van AI in Afrika te stimuleren. Dat de zoekgigant ook een AI-centrum opent in Ghana, laat zien dat het ook steeds meer investeert in het continent. Google heeft al een bedrijf waarmee het startups stimuleert, Launchpad Accelerator Afrika genaamd. Dat biedt onder meer een trainingsprogramma, dat al door tien miljoen Afrikanen gevolgd zou zijn.