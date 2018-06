Mimecast opent twee nieuwe datacenters in Duitsland

Mimecast kondigt de opening van twee nieuwe datacenters in Duitsland aan. Hiermee wil het bedrijven uit de Europese Unie ondersteunen in hun strijd tegen e-mailaanvallen. Inmiddels is de dienstverlening vanaf deze nieuwe locaties operationeel.

De twee datacenters bevinden zich in Frankfurt. Ze werken met de eigen cloudinfrastructuur en MimeOS-softwarearchitectuur van Mimecast. De geleverde diensten op het gebied van beveiliging, bedrijfscontinuïteit en archivering voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR), belooft Mimecast. Ook is er compliance met de Duitse wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, die over het algemeen als streng wordt beschouwd.

Mimecast geeft aan dat de voorzichtige, maar pragmatische benadering van cloud in Duitsland de reden is om snel te groeien in de regio. Het bedrijf ziet dat Europese organisaties bezorgd zijn over waar hun data terechtkomen. Ook maken ze zich zorgen over wat er gebeurt als kritische services zoals e-mail falen. Daardoor ontstaan beveiligingsrisico’s en wordt de productiviteit op de werkplek verstoord. Met de Duitse locaties kan Mimecast organisaties helpen met een strategie voor cyberresilience en de beveiliging van e-mailomgevingen.

Meer mogelijkheden

De nieuwe datacenters zijn onderdeel van een wereldwijd netwerk van twaalf datacenters. Deze bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Australië, voor de kust van de Kanaaleilanden en nu ook in Duitsland.

Van de 30.400 wereldwijde klanten van Mimecast maakt 31 procent gebruik van de diensten van het bedrijf als aanvulling op Microsoft Office 365. Er wordt onder meer bescherming geboden met de Targeted Threat Protection-diensten, waarin onlangs nog securityfuncties toegevoegd zijn voor Impersonation Protect, URL Protect en Internal Email Protect. Deze richten zich onder andere op bescherming tegen impersonatieaanvallen, detectie van lookalike-domeinen en threat intelligence.