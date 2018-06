NCTV: aanvallen vanuit kwaadwillende landen grootste cybergevaar

Het grootste digitale gevaar voor de nationale veiligheid wordt momenteel gevormd door cyberaanvallen vanuit kwaadwillende landen. Dat stelt dat Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vandaag in het rapport Cybersecuritybeeld Nederland.

De NCTV meldt dat digitale aanvallen steeds meer ingeburgerd raken. Sterker nog: er vindt nauwelijks meer een conflict plaats, waarbij landen geen gebruik maken van digitale aanvallen. Landen proberen de belangrijkste hoofdvoorzieningen van elkaar te hacken en stil te leggen.

Verschillende aanvallen

Er vinden daarbij verschillende soorten aanvallen plaats. Niet alleen proberen landen elkaar te hacken met behulp van cyberwormen, maar er zijn ook andere effectieve middelen die ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan DDoS-aanvallen, waarmee bedrijfs- en overheidsnetwerken relatief eenvoudig stilgelegd kunnen worden.

Het is goed te doen om dat soort aanvallen tegen te gaan, maar daarvoor moeten bedrijven en overheden hun beveiliging wel volledig op peil hebben en op tijd bijwerken. De NCTV stelt dat de afgelopen tijd relatief veel van de cyberaanvallen voorkomen hadden kunnen worden als updates gewoon geïnstalleerd waren.

Het aantal beveiligingslekken is de afgelopen tijd ook flink toegenomen. De NCTV meldt het afgelopen onderzoeksjaar – dat in dit geval van mei 2017 tot april 2018 liep – in totaal 1.140 meldingen binnenkwamen. In de rapportageperiode daarvoor waren er 194 meldingen. Daarmee is dat aantal enorm toegenomen, wat volgens de NCTV komt doordat andere landen aanvallen lanceren.