Samsung komt met NEXT Q Fund voor startups rond AI

Het Zuid-Koreaanse Samsung heeft een nieuw fonds gelanceerd waarmee het de ontwikkeling van AI-technologieën en -startups wil stimuleren. Het gaat om het Samsung NEXT Q Fund, dat gericht is op bedrijven die zich bezighouden met het “oplossen van AI-problemen, maar ook de bedrijven die AI gebruiken om problemen binnen de computerwetenschappen” op te lossen.

Het fonds richt zich specifiek op een aantal gebieden. In de aankondiging van Samsung lezen onder meer over simulaties, begrip van omgevingen, probleemlerende programmatuur en mens-computerinteractie. Deze zaken zullen investeringen aantrekken, die overigens gefinancierd worden middels het US Next Fund van Samsung, dat vorig jaar aangekondigd werd en waarin 150 miljoen dollar zit.

Startups helpen

Het Q Fund heeft al geld uitgegeven, ondanks dat het vandaag pas aangekondigd werd. Onder meer Covariant.AI – een startup die robots vaardigheden helpt aanleren – heeft al een onbekend geldbedrag gekregen. Volgens Samsung laat deze investering zien dat het NEXT Q Fund zich richt op startups die conventionele algoritmes en datastructuren proberen te vervangen met algemenere programma’s met learning-systemen.

“De afgelopen tien jaar hebben we gezien hoe software de wereld overnam. Nu is het de beurt aan kunstmatige intelligentie om software over te nemen. We lanceren het Q Fund om de volgende generatie van AI-startups, die van plan zijn dieper te gaan dan wat we vandaag de dag kennen, te ondersteunen,” laat Samsung NEXT Ventures’ Vincent Tang nog weten in een statement over het fonds.