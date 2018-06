Dropbox introduceert abonnementen voor projecten

Dropbox laat aan Techzine weten via het kanaal flexibele abonnementsopties te bieden, met maandabonnementen die ook maandelijks kunnen worden gefactureerd. De nieuwe abonnementsvorm is onder meer een uitkomst voor organisaties die veel op projectbasis werken. Denk daarbij aan bouwprojecten, reclamecampagnes of festivals.

Voor samenwerkingsverbanden op projectbasis zijn namelijk vaak verschillende bedrijven en ondernemers samen in touw. Dropbox merkte bij de klanten dat ze flexibel willen kunnen op- en afschalen voor de duur van een project. Het tijdelijk kunnen uitbreiden van Dropbox Business door middel van maandcontracten springt in op die behoefte. De betrokkenen kunnen met een flexibel abonnement voor de duur van een project informatie uitwisselen, samenwerken en gebruikmaken van tools binnen de Dropbox-omgeving.

Ook voor kleinschalige projecten en bedrijven in het mkb kan Dropbox Business uitkomst bieden. Dit vanwege de flexibiliteit, het oog op financieel risico en het kunnen richten op kerntaken. Zo kunnen de prestaties, productiecapaciteit en efficiëntie groeien terwijl de implementatie- en supportkosten lager worden. Een maandcontract biedt ook de mogelijkheid om te onderzoeken of de mogelijkheden van Dropbox Business passen binnen het bedrijf of project.

Ontwikkeling Dropbox Business

Dropbox is de laatste tijd actief bezig met de ontwikkeling van Dropbox Business. Zo kregen teams die gebruikmaken van het platform er medio mei nog datasecuritytools bij. Het gaat hier om mogelijkheden rond synchroniseren, de ruimte die gebruikers ter beschikking hebben, beperkingen voor toegangsrechten en de mogelijkheid om het downloaden van gedeelde links uit te schakelen. Specifiek geven de nieuwe tools administrators de mogelijkheid om dataverslagen van gebruikers direct te exporteren naar CSV-bestanden. Admins kunnen zo data beter analyseren.