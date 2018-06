Oracle brengt online bedreigingen in realtime in kaart

Oracle lanceert zijn Internet Intelligence Map, een gratis tool waarmee service-onderbrekingen en opkomende bedreigingen wereldwijd in realtime visueel in kaart worden gebracht.

De Internet Intelligence Map vloeit voort uit de overname van DNS-provider Dyn door Oracle anderhalf jaar geleden en is bedoeld om internetanalyse te democratiseren.

“We geloven dat het bieden van toegang tot sommige van de inzichten die we produceren een geweldige manier is om naar een gezonder en verantwoorder internet te gaan”, schrijft Doug Madory, Director of Internet Analysis bij Oracle, in een blogpost.

Internet Intelligence Map

De kaart presenteert twee standpunten: landstatistieken en veranderingen in trafiek. Bij de landstatistieken worden mogelijke internetonderbrekingen van de afgelopen 48 uur weergegeven. De ernst van de verstoring wordt duidelijk gemaakt met kleurtinten van geel naar rood en is gebaseerd op drie primaire maten van internetconnectiviteit: BGP-routes, traceroutes naar reagerende hosts en DNS-query’s die de servers van Oracle vanuit dat land raken.

De veranderingen in trafiek worden in het blauw weergegeven omdat het niet noodzakelijk om een panne of verstoring gaat. Het zijn simpelweg veranderingen, goed of slecht, in hoe de trafiek over het internet wordt geleid. “Op elke willekeurige dag zijn er honderden van dergelijke verschuivingen omdat ISP’s de transit providers veranderen of hun netwerken aanpassen”, schrijft Madory. Op de kaart worden de honderd grootste wijzigingen van de afgelopen 48 uur weergegeven.

Providerniveau

Wanneer een internetprobleem zich voordoet, kunnen gebruikers op de kaart doorklikken naar het niveau van de internetprovider en grafieken van latency en traceroutes vergelijken.

De kaart is één van de belangrijkste tools van Oracles Internet Intelligence-team. Ze heeft in het verleden al bijgedragen aan de ontdekking van belangrijke gebeurtenissen, zoals de internet shutdown tijdens de Arabische Lente of defecten aan de onderzeese kabels die de ruggengraat van het internet vormen