AWS lanceert deep learning-camera DeepLens

AWS DeepLens, een kant-en-klare camera specifiek bedoeld voor deep learning, is vandaag beschikbaar in de Amerikaanse Amazon-winkel. De camera kost 249 dollar en moet de talloze theorievoorbeelden omzetten in praktijkervaringen.

Amazon lanceert met DeepLens een deep learning-camera op de Amerikaanse markt. AWS DeepLens is ontwikkeld om modellen via TensorFlow en Caffe te draaien in minder dan 10 minuten opstarttijd voor ontwikkelaars.

Hardware

De belangrijkste motivatie voor AWS is om hun machine learning tool in de praktijk om te zetten met deze camera. Op hardwarevlak kan de 4 megapixelcamera 1080p-video opnemen en is er een 2D microphone array beschikbaar. Het apparaat draait op een Intel Atom-processor, 8 GB RAM en 16 GB interne opslag (uitbreidbaar via microSD).

De camera draait op Ubuntu 16.04, AWS Greengrass Core en geoptimaliseerde versies van MXNEt en Intel cIDNN-bibliotheken. Het apparaat heeft 100 GigaFLOPS aan rekenkracht om in realtime HD-beelden te verwerken. Amazon heeft op zijn website een aantal use cases geplaatst om een idee te geven van de diverse mogelijke toepassingen van DeepLens.

Praktijkervaring

AWS mikt met DeepLens op leerkrachten, studenten en ontwikkelaars. AWS DeepLens integreert in SageMaker en AWS Lambda. Het heeft computer-visionmodellen toegevoegd dankzij Gluon, SageMaker imports en tools om modellen te optimaliseren.

Dr. Matt Wood, General Manager for Machine Learning Services, laat aan ZDNet weten dat het met DeepLens machine learning minder abstract wil maken. “Het is een educatief toestel. Met machine learning heb je heel wat data nodig. Een videocamera kan dingen opnemen binnenshuis of op kantoor en die categoriseren.”

De camera is vanaf vandaag beschikbaar in de Amerikaanse online winkel van Amazon voor 249 dollar. Lokale beschikbaarheid is nog niet bekend. Eerder lanceerde AWS IoT Analytics voor bedrijven in de V.S. en Europa om simpele en gesofisticeerde analytics te draaien over het gigantische datavolume afkomstig van IoT-apparaten (Internet of Things) en sensors.