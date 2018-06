Salesforce voegt nieuwe AI-features toe aan Marketing Cloud Einstein

Salesforce kondigt tijdens zijn Connections-conferentie aan nieuwe kunstmatige intelligentie (AI)-features toe te voegen aan Marketing Cloud Einstein. Dit resulteert in Einstein Segmentation en Einstein Splits, twee functionaliteiten bedoeld voor het voorspellen van het optimale resultaat.

Zo helpt Einstein Segmentation marketeers bij het vinden van het beste publiek voor een specifieke campagne. Hiervoor maakt het gebruik van machine learning en patroonanalyse. Einstein past analyses toe op miljarden consumentensignalen binnen het data management platform (DMP), om achter verschillende kenmerken binnen een doelgroep te komen. Op die manier kan een bedrijf met een op maat gemaakt bericht komen voor specifieke personen, zodat er geen one-size-fits-all methode toegepast wordt.

Anderzijds biedt Einstein Splits zogeheten predictive decisions split control. Einstein Splits stelt marketeers in staat gepersonaliseerde customer journey-paden te creëren voor iedere klant. Drag-and-drop Einstein Split decision flows in Marketing Cloud Journey Builder maken het mogelijk verschillende journey-paden en boodschappen te testen op basis van de waarschijnlijkheid dat een klant een e-mail opent, converteert op de website of op basis van hun engagement persona. Met deze functie wil Salesforce verandering brengen in hoe voorheen journeys gecreëerd werden, toen er gereageerd werd op klantendata uit het verleden.

Beschikbaarheid

Einstein Splits is beschikbaar met Journey Builder via de Einstein Engagement Scoring-licentie. Deze is inbegrepen voor gebruikers van Marketing Cloud Corporate en Enterprise Edition. Ook is het beschikbaar als add-on voor Marketing Cloud Pro Editions. Einstein Segmentation laat nog even op zich wachten, de beschikbaarheid staat voor augustus gepland.

Tijdens Connections kwam Salesforce met meer onthullingen. Er komt namelijk integratie van de Salesforce Marketing Cloud met Google Analytics 360, om data van beide platformen te combineren op één dashboard. Meer daarover lees je door hier te klikken.