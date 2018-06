BT onthult eerste kwantumveilig glasvezelnetwerk

’s Werelds eerste glasvezelnetwerk dat beveiligd is met kwantumcryptografie is operationeel tussen BT Labs en Cambridge University. Het 120 km lange netwerk ondersteunt een snelheid van 500 Gbps en zou volgens BT vrijwel ‘onhackbaar’ moeten zijn.

BT kondigt vandaag aan dat het een kwantumveilig glasvezelnetwerk heeft uitgerold tussen het eigen BT Labs in Ipswich en Cambridge University. Aan het project werkten de afgelopen twee jaar twee universiteiten samen met BT en de Quantum Communications Hub. Het resultaat is een ‘ultraveilige’ connectie, beveiligd door de wetten van de fysica.

Fysica

De kwantumveilige link loopt over een standaard glasvezelconnectie tussen verschillende BT-hubs over een afstand van 120 km. Deze afstand is een record voor het V.K. De verbinding kan 500 Gbps aan datatrafiek verwerken en gaat verschillende cases voor Quantum Key Distribution (QKD) technologieën testen.

De kwantumverbinding zou volgens BT virtueel niet hackbaar zijn. De technologie gebruikt enkelvoudige lichtpartikels (fotonen) om data met sleutels te encrypteren over het netwerk. Mocht deze communicatie worden onderschept, dan kan de zender automatisch zien of er met de data geknoeid is. Gestolen fotonen kunnen niet worden gebruikt als onderdeel van de sleutel, zodat de datastream onherkenbaar is voor de hacker.

Cyberaanvallen

Hackers kunnen enkel de verbinding indirect doorbreken, door bijvoorbeeld de systemen aan weerszijden van de koppeling zelf te infiltreren.

Een kwantumveilig glasvezelnetwerk is vooral van belang om kritieke data zoals gevoelige medische of financiële informatie te verzenden.

Tim Whitley, Managing Director of Research & Innovation bij BT licht toe: “Door de enorme groei van cyberaanvallen in het Verenigd Koninkrijk is het meer dan ooit belangrijk om nieuwe manieren te ontwikkelen om kritieke data te beschermen.”