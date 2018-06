‘Chinese mededingingsautoriteiten geven groen licht overname NXP door Qualcomm’

Het schijnt dat de Chinese mededingingsautoriteiten groen licht geven voor de fusie van Qualcomm en NXP. Helemaal zeker is het nog niet, maar mocht het nieuws kloppen, dan kan de geplande samenvoeging van de twee bedrijven doorgaan. Daarmee komt er een einde aan een slepende kwestie.

De South China Morning Post stelt op basis van bronnen bekend met de materie, dat de geplande overname, waar 44 miljard dollar mee gemoeid gaat, goedgekeurd wordt. De beslissing van het Chinese handelsministerie komt voort uit een maandenlange blokkade als gevolg van de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Minder afhankelijkheid

In 2016 maakte Qualcomm voor het eerst bekend dat het van plan was om NXP over te nemen. De strategische beslissing kwam voort uit de wens van de Amerikaanse chipfabrikant om minder afhankelijk te zijn van inkomsten uit licenties voor smartphones. Het bedrijf hoopt vooral te groeien in de auto-industrie, precies de sector waar NXP groot in is.

De afgelopen tijd is er van acht van de negen mededingingsautoriteiten die hier groen licht voor moeten geven, toestemming gekomen. China lag nog dwars, maar deed dat vooral omdat er een handelsoorlog sluimerde met de Verenigde Staten. Enkele beslissingen van onder meer president Donald Trump rond het Chinese bedrijf ZTE, hebben de problemen voorlopig weggenomen.

Er is nog geen officiële bevestiging van het groen licht, maar de South China Morning Post is doorgaans een welingelichte bron. Het lijkt er dus op dat wat we al verwacht hadden, daadwerkelijk gaat gebeuren.