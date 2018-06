Google boekt vooruitgang op gebied van diversiteit

Google heeft voor het eerst sinds het de afgelopen maanden in opspraak kwam rond seksisme, een diversiteitsrapport vrijgegeven. Het is het vijfde rapport dat het bedrijf over dit thema vrijgegeven heeft, en meteen het meest alomvattende tot nu toe. Ditmaal zijn er ook cijfers over hoeveel mensen van bepaalde afkomst blijven hangen.

Met de verhouding tussen mannen en vrouwen zit het nog niet helemaal goed binnen Google; 30,9 procent van de mensen is vrouw en 69,1 procent van het personeel is daarmee man. Verder is 53,1 procent van het totale personeelsbestand blank. Mensen met Aziatische afkomst zijn daarna in de meerderheid en maken 36,3 procent van het personeel uit.

Google erkent in zijn rapport dat het in zijn statistieken over geslacht de “niet-binaire populatie” niet meeneemt. Het zoekt namelijk nog een manier om daar goed mee om te gaan. Ook stelt het bedrijf dat het nog altijd niet goed zit met de hoeveelheid vrouwen (30,9%), mensen met Afrikaanse wortels (2,4%) en Latijns-Amerikaanse (3,5%).

Wel stelt het bedrijf voortgang geboekt te hebben op het gebied van leiderschap. Ondertussen is 74,5 procent van de leidinggevenden man en 66,9 procent blank. Google wil de komende tijd vooral meer mensen van niet-blanke afkomst en vrouwen meer kansen geven om hogerop te komen in het bedrijf.

Nog even nodig…

De onderneming erkent ook dat het lang duurt om de boel helemaal op orde te krijgen. Het is een uitdaging, zo stelt VP van diversiteit Danielle Brown tegenover TechCrunch. “Of we het ooit helemaal op orde krijgen? Dat weet ik niet. Wel ben ik optimistisch dat we vooruitgang blijven boeken.”

Opvallend aan de statistieken van Google zelf, is dat het bedrijf er moeite mee heeft om mensen die zich ondervertegenwoordigd voelen vast te houden. Personeelsleden vertrekken dan een stuk sneller dan je zou mogen verwachten.