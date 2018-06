‘Ook Microsoft werkt aan technologie voor kassaloze supermarkt’

Lange tijd was alleen Amazon bezig met geautomatiseerde supermarkten. Maar nu mikt ook Microsoft op die markt en komt de softwarereus met systemen die kunnen volgen wat consumenten in hun winkelmandjes plaatsen. Daarmee zijn kassamedewerkers in de toekomst steeds minder noodzakelijk.

Het nieuws over de software van Microsoft kwam naar buiten nadat zes anonieme medewerkers spraken met persbureau Reuters. Microsoft werkt aan een techniek die het mogelijk maakt om te volgen wat mensen in hun mandje stoppen. De ontwikkeling hiervan zou al in een vergevorderd stadium verkeren. Naar verluidt voert Microsoft zelfs al gesprekken met onder meer Walmart over een mogelijke samenwerking.

Hevige concurrentie

Met de technologie van Microsoft zouden supermarkten succesvol kunnen concurreren met Amazon Go. Dat is een geautomatiseerde winkel die afgelopen januari in Seattle geopend werd. Consumenten scannen hun smartphone bij de ingang, en camera’s en sensoren registreren vervolgens wat ze in hun tas stoppen. Als ze klaar zijn, kunnen consumenten simpelweg de winkel uitlopen en rekent Amazon alles automatisch af.

Amazon Go zal binnenkort openen in Chicago en San Francisco en de komende jaren naar het schijnt ook in diverse andere steden wereldwijd. Verschillende andere bedrijven ontwikkelen naar het schijnt soortgelijke technologie, om te voorkomen dat ze weggeconcurreerd worden door Amazon. Voor Microsoft kan het daarom ook een interessante manier zijn om hier een graantje van mee te pikken; het kan de software immers goedkoop aanbieden aan supermarktketens.

Het is niet zeker hoe Microsoft de technologie benaderd heeft. Wel zien velen dit als de toekomst van supermarkten. Daarmee komen wel veel banen op de tocht te staan, want kassamedewerkers worden onnodig.