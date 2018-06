Google’s low-code ontwikkeltool App Maker eindelijk breed beschikbaar

Google wil het ontwikkelaars zo makkelijk mogelijk maken. Om die reden lanceert het vandaag officieel het platform App Maker. Dat helpt mensen zonder de nodige vaardigheden een eigen app te bouwen. Daarvoor hoeven mensen geen kennis van coderen te hebben, waarmee het voor veel meer mensen mogelijk wordt een eigen app te bouwen.

App Maker werd in 2016 al aan de wereld getoond in een bèta. Het is ook ontworpen om het softwareontwikkelaars een stuk makkelijker te maken. Ze kunnen eenvoudig apps bouwen en uitrollen, om zo de workflow en zakelijke processen te stroomlijnen – wat Google betreft ook sneller dan met conventionele app-ontwikkelmethodes.

Stroomlijnen ontwikkeling

Productmanager Geva Rechav stelt in een blog dat App Maker helpt om bedrijfsprocessen te vormen. Denk aan “verzoeken om facturen”, maar Recha denkt ook dat “bepaalde zakelijke workflows, waaronder het invullen en oplossen van helpdesk-tickets een stuk sneller gestroomlijnd kunnen worden.”

Sinds de lancering van de proefversie, heeft Google flink wat nieuwe functies toegevoegd aan de software. Daaronder valt onder meer ondersteuning voor Cloud SQL, de cloudgebaseerde query-taaldatabase van Google. App Maker ondersteunt ook ‘Bring Your Own Database’, wat betekent dat ontwikkelaars de apps die ze bouwen kunnen koppelen aan een database die ze zelf gebouwd hebben.

Het vernieuwde App Maker beschikt onder meer over responsieve templates die het bouwen van een app verenvoudigen. Ook is er een nieuwe drag-and-trop interface, die ontwikkelaars helpt om snel componenten toe te voegen. Verder zijn er betere connecties met diverse Google-diensten ingebouwd en heeft het bedrijf analytische functies toegevoegd.