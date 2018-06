IBM gaat meer focus leggen op AI-diensten

IBM gaat meer focus leggen op de ontwikkeling van oplossingen voor kunstmatige intelligentie en cloudtoepassingen. Daarmee wil het bedrijf vooral winst halen op gebieden als fabricage, transport, smart cities en de gezondheidszorg. Vreemd is dat niet: de AI-diensten van het bedrijf zijn goed voor steeds meer omzet.

Tijdens de IBM Think Japan 2018, die op 11 en 12 juni gehouden werd in Tokyo, vertelde Elly Keinan van IBM Japan, dat de afgelopen vijftig jaar vooral de computer en het internet gezorgd hebben voor grote paradigma-veranderingen op het gebied van technologie. Maar de komende vijfentwintig jaar zal kunstmatige intelligentie voor de grootste veranderingen zorgen.

Watson’s Law

IBM noemt dat fenomeen voortaan Watson’s Law, vernoemd naar het AI-platform dat het de afgelopen jaren al in ontwikkeling heeft en waar het steeds meer omzet uit haalt. De afgelopen tijd zijn de cloudplatformen en diensten van Intel goed geweest voor het grootste aandeel in de omzet van het bedrijf; 45 procent. De bruto winstmarge op dit vlak bedraagt 38,2 procent.

Maar de Watson AI-diensten volgen daarop met een omzetsaandeel van 22,54 procent. De winstmarge op dit vlak is nog veel hoger en komt neer op 76,3 procent. Afgelopen jaar verzevenvoudigden de verkopen van Watson-diensten in Japan. Kortom: er zit veel rek in en de gedachte is dat door hier alleen maar meer in te investeren, IBM ook meer winst gaat behalen.