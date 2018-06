Megaovername Time Warner door AT&T officieel afgerond

In oktober 2016 werd aangekondigd dat AT&T van plan was om Time Warner over te nemen. Daarop kwam meteen kritiek: de overname zou zorgen voor te veel macht bij één bedrijf. Maar nadat een rechter eerder deze week groen licht gaf, is de overname vandaag afgerond.

Met de overname is een bedrag van 85,4 miljard dollar gemoeid, waarmee het ook meteen een van de grootste overnames van de afgelopen jaren is. AT&T neemt daarmee niet alleen Time Warner over, maar ook zusterbedrijven als HBO, de filmstudio van Warner Bros. en de Turner-kanalen. Dat zorgt voor een web aan mogelijke conflicten, want nu vallen zowel distributie als de creatie van content onder één vleugtel.

Combinatie van bedrijfstakken

In een statement laat Randall Stephenson, CEO van AT&T, weten dat de combinatie van talent binnen Warner, HBO en Turner met de kennis en kunde van AT&T op het vlak van distributie, zorgt voor “gedifferentieerd, kwalitatief, mobile-first entertainment”. “We gaan een nieuwe aanpak brengen naar de manier waarop media en de entertainmentindustrie werken voor consumenten, content-ontwikkelaars, distributeurs en adverteerders.”

De deal is cruciaal voor AT&T, dat verwacht door de synergie van de twee bedrijven elk jaar 2,5 miljard dollar te besparen. Ook denkt het dankzij de overname de komende jaren zijn omzet significant te zien groeien. Vreemd is dat niet: Time Warner en Turner waren vorig jaar goed voor een omzet van 31 miljard dollar.

Eerder keek een Amerikaanse rechter naar de zaak, vooral omdat de samenvoeging van de twee bedrijven mogelijk zou kunnen betekenen dat consumenten hogere prijzen zouden moeten betalen voor bepaalde diensten. Het is een dan ook een zogenaamde verticale overname, waarbij twee bedrijven in dezelfde sector, maar met verschillende activiteiten, samengevoegd worden.

De overname opent overigens de deur voor andere megaovernames in de mediawereld. Comcast lanceerde deze week bijvoorbeeld een bod van 65 miljard dollar op Fox, waarmee het de strijd met Disney aanbindt voor 52,4 miljard dollar.