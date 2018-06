Ericsson voert succesvol Standalone 5G NR-interoperabiliteitstest uit

Ericsson en Intel hebben samen met China Mobile Research Institute en China Mobile Jiangsu Company de eerste succesvolle 3GPP-compatibele, multi-vendor Standalone (SA) 5G New Radio (NR) call uitgevoerd. De bedrijven zien dit als een grote stap naar het versnellen van de commerciële implementatie van standaard-gebaseerde 5G-netwerken.

De 3GPP Release 15 5G NR SA-specificaties werden op 13 juni afgerond en maken Standalone 5G NR met een user en control plane op een 5G next generation core-netwerk mogelijk. De partijen voerden live Interoperability Development Testing (IoDT) uit van 3GPP-compliant SA 5G NR-technologie in het Ericsson Lab in Beijing. De test werd uitgevoerd met 100 MHz op de 3,5 GHz-band en maakte gebruik van een 5G NR basisstation van Ericsson en Intel’s 5G NR UE prototypes.

Dit jaar zullen Ericsson en China Mobile ook een 5G-veldtest in Suzhou houden, waar het demosysteem ook wordt ingezet en getest. Voor alle partijen is dit een mooie stap, maar voor Ericsson en Intel betekent dit nog iets meer. Zij werken namelijk wereldwijd samen met service providers, zodat de technologie uiteindelijk breed ingezet kan worden. Als een proef dus succesvol uitgevoerd wordt dan kan dat gevolgen hebben voor de rest van de wereld.

Ontwikkeling 5G

Voor Ericsson is de realisatie van 5G een speerpunt. Zo haalde het bedrijf al eens 370 miljoen dollar op om onderzoek te doen naar de technologie. Ook komt de 5G-radionetwerksoftware in het vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar. Deze biedt multiband-ondersteuning voor wereldwijde inzet. Operators kunnen zo gebruikmaken van een nieuw frequentiespectrum zodra dit beschikbaar is.

De realisering van het 5G-netwerk is dus in volle gang. Om het resultaat dat de partijen deze week realiseerden te tonen, laten ze een live demonstratie zien tijdens de Mobile World Congress Shanghai-conferentie. Deze vindt van 27 juni tot 29 juni plaats.