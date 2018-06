Motiv gaat ICT-starters zelf opleiden tot security-professionals

Motiv ICT Security kondigt aan in september de Motiv Academy te starten, waarmee het ICT-starters in de beroepspraktijk verder opleidt tot ICT-security professionals. Het bedrijf ziet dat er nog nooit eerder zoveel vraag naar echte ICT-security-experts was, en wil hier zodoende op inspringen.

Na de opleiding beschikken deelnemers over een totaalpakket aan vaardigheden waar in de markt behoefte aan is, stelt Motiv. Het gaat dan om alleskunners die ingezet kunnen worden bij klanten van Motiv en in staat zijn managed security services te leveren vanuit het eigen Security Operations Center (SOC) van Motiv. Het bedrijfsleven zoekt naar de professional die zowel technisch-analytisch, sociaal als commercieel zijn mannetje staat.

Zo’n alleskunner vinden gaat lastig, waardoor Motiv zich geroepen voelt om ze op te leiden. In de Academy worden jonge professionals door middel van een persoonlijk ontwikkelpad een pakket cruciale en kostbare extra vaardigheden bijgebracht. Er komen technische aspecten aan bod, alsmede soft-skills als communicatie, commercie en teamwork.

Begin

Vanaf de start van Motiv Academy gaan deelnemers periodiek in groepen van maximaal 15 personen aan de slag. Zij zullen vanaf dag één ingezet worden in het SOC van Motiv of dat van een organisatie binnen het Motiv-netwerk. Iedere deelnemer aan Motiv Academy is van begin af aan een volwaardig collega, verzekert het bedrijf. Dit is een belangrijk voordeel voor veel kandidaten, die na hun studie klaar zijn om aan de slag te gaan. Zo wil Motiv hen helpen met een gedegen start bij een goede werkgever.

Het bedrijf roept geïnteresseerden op zich aan te melden. Dit kan via de website van de Motiv Academy. Op het moment van schrijven zijn er negen plaatsen beschikbaar.