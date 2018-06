Microsoft haalt Azure Kubernetes Service uit preview

Microsoft maakt Azure Kubernetes Service (AKS) algemeen beschikbaar. De dienst was sinds oktober vorig jaar in preview.

De algemene beschikbaarheid gaat gepaard met een uitbreiding naar vijf nieuwe regio’s. De dienst is voortaan beschikbaar in tien regio’s, verspreid over drie continenten. Microsoft verwacht om daar nog eens tien extra regio’s aan toe te voegen in de komende maanden.

“Met AKS in al deze regio’s kunnen gebruikers van over de hele wereld, of met toepassingen die wereldwijd beschikbaar zijn, hun Kubernetes-toepassingen implementeren en beheren met het vertrouwen dat de engineers van Azure voortdurende ondersteuning bieden voor hun beheerde Kubernetes-clusters”, schrijft Brendan Burns, Distinguished Engineer bij Microsoft Azure, in een blogpost.

Azure bood de beheerde Kubernetes-service tot nu toe gratis aan en zal dat ook blijven doen nu de dienst zijn preview-label verliest. “We vinden dat je Kubernetes moet kunnen gebruiken zonder te behalen voor onze beheerinfrastructuur”, aldus Burns.

Competitief aanbod

AKS kan goed zijn mannetje staan tegen de concurrentie. Tirumarai Selvan, senior engineer bij Hasura, een bedrijf dat al heel wat ervaring heeft opgebouwd met Kubernetes-clusters, nam de tijd om een vergelijking te maken tussen het aanbod van de drie grote cloudproviders Amazon, Microsoft en Google.

Volgens Selvan is het aanmaken van een Kubernetes-cluster bijzonder eenvoudig in AKS. Het kan met één commando via de opdrachtregel of vanuit een grafische interface. Microsoft hinkt wel nog achterop in beschikbaarheid, wat vooral belangrijk is als je kritieke applicaties draait. Nodes schalen makkelijk, maar in tegenstelling tot Google kan dat bij Microsoft voorlopig niet automatisch.

Microsoft wil ontwikkelaars graag naar zijn Azure-cloud toetrekken, en hoopt dat Azure Kubernetes Service daarbij zal helpen. Het integreerde daartoe onder meer ook Visual Studio en de mogelijkheid om containers rechtstreeks in AKS te debuggen.

Burns benadrukte in zijn blogpost nog de groei van Kubernetes op Azure, met vijf keer meer klanten en tien keer meer gebruik ten opzichte van een jaar geleden, maar deelde geen concrete aantallen mee.