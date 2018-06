Conclusies SEC zorgen voor koersstijging bitcoin en ethereum

Goed nieuws voor liefhebbers van cryptovaluta. Een topfunctionaris van de Amerikaanse toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC), laat weten dat cryptovaluta als bitcoin en ethereum wat hem betreft niet onder effectentransacties vallen. Daarmee zal er geen toezicht op de handel hierin gehouden worden, zoals dat wel bij aandelen en obligaties het geval is.

Dat vertelde William Hinman, die bij de SEC directeur van de afdeling Corporate Finance is. Hij merkte op dat het “netwerk van ethereum en zijn gedecentraliseerde structuur, huidige aanbod en verkopen hiervan niet vallen onder securities-transacties.” Het gevolg van die opmerking was een directe koersstijging.

Veel onduidelijkheid

De afgelopen maanden was er vooral veel onduidelijkheid over de positie van cryptovaluta en de manier waarop toezichthouders als de SEC ernaar kijken. Dat er nu door een zeer hoge functionaris opgemerkt wordt dat in bepaalde gevallen transacties met cryptovaluta als ethereum niet onder de securities-regels vallen, geeft behoorlijk wat duidelijkheid.

Tijdens zijn toespraak merkte Hinman op dat als een cryptovaluta simpelweg verkocht wordt, en gebruikt wordt om te investeren in een project (bijvoorbeeld via een ICO), de regels niet van toepassing zijn. “Wellicht vallen deze transacties niet te beschouwen als een investeringscontract,” aldus Hinman.

Weinig nut

Hij merkte tijdens dezelfde toespraak op dat het “weinig zin” heeft om bijvoorbeeld de bitcoin te reguleren. Dat komt omdat de blockchain die hieraan ten grondslag ligt al werkzaam is en “al behoorlijke tijd, wellicht sinds het begin, gedecentraliseerd” werkt. Zo kijkt Hinman ook naar ethereum, al werd die cryptovaluta opgericht na een succesvolle crowdfunding-campagne.

Decentralisatie en het gebrek aan bedrijven die bepaalde cryptovaluta ontwikkelen, is voor de SEC een cruciaal element van deze overwegingen. Zodra er centrale actoren opstaan, zullen de securities-wetten wel gelden.

De koersen

Sinds de opmerkingen gemaakt zijn, namen bitcoin en ethereum flink in waarde toe. De bitcoin was woensdag nog 6.252 dollar waard, maar schoot omhoog naar 6.649 dollar. Momenteel staat de cryptovaluta op een waarde van 6.494 dollar. Wat ethereum betreft is er ook een koersverandering te zien: die steeg van 464 dollar naar 520 dollar. Ondertussen staat ethereum op een waarde van 493 dollar.