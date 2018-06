Gmail beslist met AI welke e-mails voor jou belangrijk zijn

Google start met de uitrol van aparte notificaties voor belangrijke mails zodat je die nooit meer mist. De functie maakt volgens de zoekgigant gebruik van AI en heeft gerijpt in de experimentele Inbox-app. Je kan zelf kiezen of je de functie inschakelt of niet.

Google laat in een blogpost weten dat het start met de uitrol van hoge prioriteitsnotificaties. De functie wordt allereerst uitgerold op de mobiele Gmail app. De notificaties worden gevoed door AI en landen allereerst op de iOS-versie. Kort daarna zou de Android-versie ook de functie krijgen.

Deze update maakt onderdeel uit van de volledige redesign van Gmail. Google liet toen al weten dat een aantal nieuwe functies ook naar de mobiele app zouden komen. De hoge prioriteitsnotificaties zijn niet nieuws voor Google. Het bestaat al een jaar in Google Inbox, een slimme Gmail-app die belangrijke emails automatisch prioriteit geeft en je inbox vrij van rommel houdt.

De komende dagen krijg je op iOS een melding bovenaan de Gmail-app waar je de nieuwe functie kan inschakelen. Inschakelen staat blauw gemarkeerd, wat doet vermoeden dat Google heel graag wil dat je de functie gaat gebruiken. Vooral wie meer rust wil en minder notificaties, heeft baat bij de nieuwe functie omdat enkel de belangrijke mails nu aandacht krijgen.

Dat het een jaar heeft geduurd om de functie van de Inbox-app naar Gmail te brengen, komt volgens Jacob Bank, Product Manager Gmail, door het gigantische bereik van Gmail. Dat laat hij weten aan Venturebeat. “We hebben geleerd doorheen de jaren dat Gmail veranderen bijzonder moeilijk is. Veel mensen vertrouwen erop, dus we willen veranderingen niet zomaar doorvoeren of risico’s implementeren. Daarom hebben we Inbox in het leven geroepen om deze nieuwe functies eerst grondig te testen, voordat we ze naar Gmail brengen. Deze aanpak gaan we in de toekomst blijven houden.”

Naast Google Inbox werkt Microsoft ook al een jaar met een prioriteitsinbox in Outlook. Die sorteert je belangrijke e-mails op basis van de inhoud van het bericht en met wie je het vaakst communiceert. Nieuwsbrieven, automatisch gegenereerde e-mails en dergelijke worden automatisch weggefilterd naar een apart tabblad. Outlook leert over tijd welke berichten belangrijk zijn en laat je ook toe om het systeem zelf te trainen.