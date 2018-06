Windows 10 April 2018 Update is klaar voor zakelijke gebruikers

Microsoft claimt dat de nieuwe Windows 10 April 2018 Update stabiel genoeg is voor zakelijke gebruikers. Het advies komt nadat 250 miljoen toestellen de nieuwe update hebben geïnstalleerd en 20 procent minder problemen heeft ontdekt vergeleken met voorgaande updates.

Microsoft declareert Windows 10 versie 1803, beter bekend als de April 2018-update, fit genoeg voor zakelijk gebruik. De nieuwe update is nu volledig compatibel met alle Windows 10-toestellen wereldwijd. Dat omvat ook de zakelijke pc’s volgens Microsoft.

Het advies komt er nadat 250 miljoen gebruikers de update al hebben geïnstalleerd. Met alle data uit deze updates claimt Microsoft dat er een vermindering van 20 procent is in stabiliteitsproblemen. Eenzelfde reductie vond ook plaats in het besturingssysteem en driver stabiliteitsproblemen.

Ook wat betreft aantal telefoontjes naar het call center merkt Microsoft een flinke vermindering op vergeleken met voorgaande updates. Al deze factoren zorgen ervoor dat Microsoft de update nu in het halfjaarlijke updatekanaal van zakelijke gebruikers plaatst.

Microsoft laat weten dat er ongeveer 700 miljoen actieve toestellen zijn die Windows 10 draaien. Dat betekent dat 450 toestellen de update nog niet hebben ontvangen. Plan de update wel grondig in, want de download is ongeveer 5 gigabyte en vraagt gemiddeld een half uur om volledig te installeren. De update is nu breed beschikbaar voor iedereen via het klassieke updatekanaal.

Stel je de update liever nog wat uit? Lees dan onze uitgebreide gids.