Alphabet koopt grond in Noord-Holland voor bouw datacenter

Alphabet heeft 70 hectare grond in Noord-Holland gekocht. Het bedrijf bekijkt de mogelijkheid om meer Google-datacenters in Europa te bouwen, waar de grond mogelijk voor gebruikt wordt. Een definitief besluit over de bouw op deze locatie is nog niet genomen, meldt Bloomberg.

In een verklaring aan het persbureau legt Google uit dat het over opties wil beschikken voor de bouw van datacenters in ons continent. Die uitbreiding vindt uiteraard plaats indien daar vraag naar is. Het bedrijf kocht echter recentelijk ook land in Denemarken, Luxemburg en Zweden. Bovendien gaat het geld steken in zijn Belgische locatie en het datacenter in de Eemshaven wordt ook uitgebreid door middel van een investering van 500 miljoen euro. Dit maakt het onduidelijk of de aangekochte grond in Nederland daadwerkelijk gebruikt gaat worden.

Het is niet bekend hoeveel Alphabet betaalt voor de 70 hectare grond, die zich nabij Amsterdam bevindt. In deze regio zijn datacenters van andere techbedrijven gevestigd, aangezien ze daar op een relatief goedkoop manier aan duurzame energie kunnen komen. Voor de meeste techgiganten is het uitbreiden van de datacenteractiviteiten van belang, er wordt steeds meer data online opgeslagen.

Ook de regio’s groeien

Begin dit jaar opende de nieuwe Google Cloud Platform-regio. De toepassing van deze is weliswaar anders dan die van het datacenter in de Eemshaven, maar ook op dit gebied gaat de uitbreiding snel. Het datacenter waar Google grond voor gekocht heeft, is onder meer bedoeld voor e-mail, foto’s en YouTube. De cloud-regio’s zijn op hun beurt bedoeld om het cloud-netwerk verder te verstevigen en verspreiden.