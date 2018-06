IBM neemt bedrijfsinventarisspecialist Oniqua Holdings over

IBM kondigt aan dat het Oniqua Holdings koopt, zonder daarbij financiële details over de deal te delen. Het gaat om een partij die beschikt over software voor bedrijfsinventarisoptimalisatie. Dit is met name bruikbaar voor industrieën met veel bezittingen, zoals de mijnbouw, olie en gas, transport, nutsbedrijven en productie.

Oniqua Holdings focust zich vooral op zogeheten Maintenance Repair and Operations (MRO)-systemen, die de operationele efficiëntie van onderdelen en apparatuur monitoren om onverwachte downtime te voorkomen. Zelf beschikt IBM al over een MRO-product, genaamd Maximo. Big Blue is zodoende van plan het platform en de diensten van Oniqua Holdings samen te voegen. Daardoor kan het een prominentere rol gaan spelen binnen het industriële Internet of Things (IoT).

Solutions as a service

IBM ziet dat klanten legacy, on-premise producten verruilen voor cloud-gebaseerde voorspellende analyses en onderhoud. Zonder toegang tot de juiste data is er echter nog steeds het risico dat essentiële apparatuur uitvalt, waardoor de de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt. Door de twee platformen te combineren wil IBM een “next generation solutions as a service” bieden waarmee organisaties eenvoudig de benodigde data kunnen gebruiken. Op die manier zijn defecten van apparatuur te voorspellen, neemt ongeplande downtime af en optimaliseert men het onderhoud van bezittingen.

Het hoofdkantoor van Oniqua Holdings bevindt zich in de Verenigde Staten, maar er zijn ook kantoren in Australië. IBM zegt hiermee een team professionals met vaardigheden in MRO-inventarisoptimalisaties, data-engineering, data science en voorspellende analytics aan te trekken. Daarmee lijkt het erop dat het personeel van Onqieu Holdings niet hoeft te vrezen voor baanverlies.