Eerste wereldwijde 5G-standaard goedgekeurd

De 3GPP, beheerder van de mobiele netwerkstandaarden, heeft de eerste standalone (SA) 5G-specificatie officieel goedgekeurd. Net op tijd voor de commerciële uitrol van 5G-netwerken in de Verenigde Staten later dit jaar en de rest van de wereld vanaf volgend jaar.

De goedkeuring van de definitieve “Release 15” 5G-standaard is geen kleine prestatie. De standaard was 34 maanden in ontwikkeling, alvorens ze eind mei tijdens een bijeenkomst in Busan, Zuid-Korea werd gefinaliseerd door een groep van 1.500 experts uit de industrie.

“Twee jaar geleden werd 5G gezien als een toekomstvisie of zelfs maar een hype. Met de afronding van Rel-15 heeft 3GPP 5G binnen zeer korte tijd realiteit gemaakt”, zegt Georg Mayer, voorzitter van 3GPP TSG CT. “Het resultaat is een reeks standaarden die niet alleen hogere datasnelheden en bandbreedte bieden aan eindklanten, maar ook open en flexibel genoeg zijn om aan de communicatiebehoeften van verschillende industrieën te voldoen.”

SA en NSA

Eind vorig jaar werd de eerste non-standalone (NSA) 5G-specificatie reeds goedgekeurd. Bij deze standaard steunt het 5G-netwerk op de bestaande 4G-infrastructuur. Een 5G-compatibel apparaat zal verbinden met 5G-frequenties voor een betere gegevensdoorvoer, maar voor andere taken – zoals de communicatie met de zendmast – wordt 4G gebruikt.

5G Standalone steunt volledig op nieuwe infrastructuur. Ericsson en Intel kondigden reeds aan dat ze samen met het China Mobile Resarch Institute een eerste succesvolle multi-vendor SA 5G New Radio call hebben uitgevoerd die compatibel is met de kersverse 3GPP-standaard.

De goedkeuring van de Rel-15 5G-standaard werd bijgewoond door meer dan 600 afgevaardigden van ‘s werelds grootste telecomoperators, netwerk-, terminal-, en chipsetleveranciers, internetbedrijven en andere verticale industrieën.