Google steekt 550 miljoen dollar in Chinese webwinkel JD.com

Google gaat een geldbedrag van 550 miljoen dollar investeren in het Chinese JD.com, een stap om de activiteiten rondom online commerce in het snelgroeiende China uit te breiden. Zo wil Google de strijd aan gaan met concurrenten zoals Amazon. Omgerekend komt de investering neer op zo’n 475 miljoen euro.

De twee partijen gaan door de overeenkomst nauwer samenwerken. Ze kijken onder andere gezamenlijk naar de ontwikkeling van retailoplossingen in bepaalde regio’s, waaronder Europa en de Verenigde Staten. Daardoor kan JD.com meer terrein winnen in deze gebieden. Ook worden de producten van JD.com op Google Shopping gepromoot.

Het voornaamste doel lijkt vooral om JD.com’s ervaring en technologie rondom de supply chain en logistiek te combineren met Google’s klantenbereik, data en marketing. JD.com beschikt in China bijvoorbeeld over een magazijn dat robots in plaats van medewerkers gebruikt. Wellicht dat er dankzij de samenwerking nieuwe manieren van online retail ontstaan.

Door de deal koopt Google klasse A aandelen van JD.com, waarvoor een prijs van 20,29 dollar geldt. TechCrunch weet dat JD.com ongeveer 60 miljard dollar waard is, op basis van de NASDAQ-aandelenprijs. Onder meer een samenwerking met Walmart zorgde voor die positie van het bedrijf.

E-commerce push

De investering volgt op een samenwerking met Carrefour SA, die vorige week nog bekendgemaakt werd. Hierbij worden in Frankrijk online boodschappen verkocht via Google-platformen, waaronder Home en Assistant. Dit is dan ook vooral gericht op het eenvoudig kunnen winkelen. Daarmee wordt de push van Google op het gebied van e-commerce steeds meer duidelijk.