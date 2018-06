‘Bijna alle Nederlandse onderwijsorganisaties gebruiken SaaS-oplossingen’

Het onderwijs blijkt de absolute koploper te zijn als het gaat om Software as a Service, volgens marktanalyse van Computer Profile. Maar liefst 93 procent van de onderwijsorganisaties maakt gebruik van één of meerdere SaaS-oplossingen. Daarna volgen overheidsinstellingen (68 procent) en zorgorganisaties (66 procent).

Computer Profile stelt op basis van onderzoek onder ruim 6.000 beslissers van Nederlandse organisaties met meer dan 50 medewerkers dat 64 procent van hen een software-oplossing uit de cloud gebruikt. Daarbij is het onderwijs dus met afstand het grootst. Dit vanwege de online leeromgevingen en leerling-administratiesystemen waar vrijwel alle scholen tegenwoordig gebruik van maken, die nagenoeg allemaal in de publieke cloud draaien.

De transportsector blijft met 47 procent het verst achter als het gaat om SaaS-oplossingen. In vergelijking met een jaar eerder groeit deze sector wel met 10 procentpunten. In alle sectoren stijgt de penetratiegraad van SaaS-oplossingen. Over alle branches en sectoren heen steeg de penetratiegraad van 58 procent naar 64 procent.

Het grootste deel van alle software-oplossingen betreft HR-applicaties en toepassingen voor kantoorautomatisering (beide 24 procent). Verticale toepassingen, waarbij je kunt denken aan online leeromgevingen voor het onderwijs en software voor zorgorganisaties, zijn goed voor 13 procent van de als SaaS afgenomen oplossingen. Financiële software en ERP-systemen worden volgens het onderzoek met respectievelijk vijf en vier procent uit de cloud afgenomen.

Verschillen tussen leveranciers

Computer Profile keek ook naar de leveranciers van SaaS-oplossingen binnen de gebieden HR en kantoorautomatisering. Hier blijkt Microsoft met 33,1 procent het grootst, met oplossingen als Office 365, SharePoint en Exchange. RAET (10,2 procent), AFAS (9,7 procent), ADP (6,2 procent) en Schoolmaster (5,7 procent) complementeren in het onderzoek de top vijf. Zij zouden het op dit gebied beter doen dan Google (3,1 procent), SAP (2,2 procent) en Salesforce (5,1 procent). Op het gebied van marketing automation-oplossingen uit de cloud ziet de top vijf er als volgt uit: Oracle Eloqua (37 procent), Salesforce (30 procent), Marketo (11 procent), Hubspot (10 procent) en Act-On (4,7 procent).