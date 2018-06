‘Nederlandse markt voor mobiele diensten daalde met 7 procent’

De markt voor mobiele diensten is in Nederland in de eerste drie maanden met zeven procent gekrompen ten opzicht van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee komt de omzet uit op 941 miljoen euro, waarin toestelinkomsten niet meegerekend zijn. Dat blijkt uit het kwartaalrapport Dutch Mobile Operators van Telecompaper.

In vergelijking met het vierde kwartaal van 2017 was de omzetdaling drie procent. Vanwege nieuwe financiële verplichting (IFRS15) moeten aanbieders alle toestelopbrengsten uit de vergelijking halen en niet meer bij de omzet uit mobiele diensten rapporteren. Volgens de netwerkoperators is de omzetdaling dan ook voornamelijk te wijten aan de impact van de regulering. Vodafone berekende dat de regulering in het eerste kwartaal een impact had ter grootte van 20 miljoen euro. Dit voornamelijk door lagere roaming inkomsten, maar ook door minder inkomsten voor afwikkelen van gesprekken. Daarnaast zijn prijsdruk en stevige concurrentie oorzaken.

Tele2 laat als enige operator een stijging op jaarbasis zien, de kwartaalomzet groeide met 18 procent jaar-op-jaar. Dit leidt tot een marktaandeel van 6,2 procent. Een jaar eerder bezette Tele2 nog 4,9 procent van de markt. KPN liet een daling van 7,2 procent zien en blijft met een marktaandeel van 40,4 procent marktleider. Vodafone daalde 9,7 procent op jaarbasis, waardoor het 0,9 procent marktaandeel verloor. Per eind maart heeft het bedrijf 30,8 procent van de markt in handen. T-Mobile verloor 8,5 procent aan omzet en kent een marktaandeel van 22,5 procent.

Voorspelling

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de omzet in Nederland dit jaar met ongeveer drie procent krimpt naar 3,9 miljard euro. Telecompaper voorziet voor de periode van 2018 tot 2022 een lichte krimp, met in 2022 uiteindelijk een omzet van 3,7 miljard euro. Dit baseert Telecompaper op de verwachting dat de concurrentie en prijsdruk niet zal afnemen, ook niet door een eventuele fusie van T-Mobile en Tele2. T-Mobile is namelijk van plan om de Nederlandse tak van het Zweedse Tele2 over te nemen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, moeten we nog afwachten. Volgens recente berichtgeving zou de Europese Commissie de geplande fusie onderzoeken.