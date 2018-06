Hoe Microsoft de Windows 10 April 2018 Update heeft versneld met AI

De Windows 10 April 2018 Update is volgens Microsoft de snelste update ooit om 250 miljoen installaties te behalen, sinds de start van Windows-as-a-Service in 2015. Volgens de reus uit Redmond is dat te danken aan de hulp van artificiële intelligentie.

De Windows 10 April 2018 Update draait daarmee op ongeveer 36 procent van de bijna 700 miljoen maandelijk actieve Windows 10-apparaten. Dat is – niet geheel onverwacht – opvallend minder dan de 50 procent die advertentienetwerk AdDuplex eind mei rapporteerde, maar het bedrijf had wel gelijk wanneer het sprak van de snelste Windows 10-update tot nu toe.

Microsoft zegt dat de mijlpaal van 250 miljoen installaties in “minder dan de helft van de tijd” werd behaald dan de vorige feature-update, de Fall Creators Update van afgelopen oktober. Het wijst die snellere adoptie toe aan een combinatie van telemetriegegevens en artifciële intelligentie.

“Onze AI-aanpak heeft ons in staat gesteld om snel problemen op te sporen tijdens de implementatie van een feature-update, met als resultaat dat we op een verantwoorde manier sneller kunnen gaan”, zegt John Cable, Director of Program Management voor Windows Servicing and Delivery, in een blogpost.

Problemen troef

De uitrol van de Windows 10 April 2018 Update was nochtans allesbehalve een vlekkeloze ervaring. Verschillende problemen staken de voorbije weken de kop op. Zo bleek de update onder meer problemen te geven met Intel- en Toshiba-SSD’s, en kloegen gebruikers van de Avast-antivirus over zwarte schermen na installatie van de update.

“Wanneer ons AI-model, feedback of telemetriegegevens aangeven dat er een probleem is, schakelen we snel en voorkomen we dat getroffen apparaten de update aangeboden krijgen, tot we dit grondig hebben onderzocht”, legt Cable uit.

In geval van het probleem met Avast werden getroffen systemen binnen 24 uur verhinderd van de update te installeren. Een workaround werd aangeboden terwijl Microsoft en Avast werkten aan een oplossing. Na een fix van de antivirusfabrikant werd de uitrol van de Windows 10 April 2018 Update weer normaal hervat.

Ondanks de verschillende problemen met de update zag Microsoft het aantal contacten voor klantenondersteuning verder dalen. “De eerste data toont aan dat de kwaliteit van de April 2018 Update die van eerdere updates overtreft op zowel betrouwbaarheid als prestaties”, aldus Cable.

De reus uit Redmond heeft ondertussen voldoende vertrouwen opgebouwd in de stabiliteit van de update enheeft de Windows 10 April 2018 Update officieel als geschikt voor zakelijk gebruik bestempeld.