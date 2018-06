Wereldwijde bankengroep vergelijkt cryptomunten met Tamagotchi’s

BIS, een overkoepelende groep van de grootste centrale banken ter wereld, vergelijkt cryptomunten met een Tamagotchi. Zonder gebruikers zou elke cryptomunt waardeloos worden, vergelijkbaar met klassiek geld in ons dagelijks leven.

In een jaarlijks rapport van BIS benadrukt de groep dat de stabiliteit van een muntwaarde essentieel is om fatsoenlijk te groeien. Stabiliteit is echter niet altijd evident in een gedecentraliseerd netwerk, volgens BIS. Deze netwerken hebben last van flessenhalzen wanneer ze te groot worden, met een beperkt aantal transacties per seconde en hoge kosten per transactie, zoals bij bitcoin.

Ter verduidelijking: BIS vertegenwoordigt de centrale banken, niet de grootbanken zoals wij ze in de straat zien. Centrale banken hebben geen commerciële doeleinden, zij gaan voor financiële stabiliteit.

Tamagotchi

Hyun Song Shin, hoofd onderzoek bij BIS, zegt tegen Reuters dat geld pas waarde heeft wanneer genoeg mensen het gebruiken. “Heel wat mensen hebben cryptomunten gekocht voor speculatieve doeleinden. Zonder gebruikers zou het een waardeloze token worden. Dat geldt zowel voor een stuk papier met een gezicht erop als voor een cryptomunt.”

Hij maakt graag de vergelijking met de hype van Tamagotchi’s eind jaren ’90, waar plots zoals elke stormloop ineens een einde aan komt. De digitale diertjes worden nog dagelijks verkocht, maar de populariteit is nooit meer hetzelfde geweest. Hetzelfde gaat ook met bitcoin & co gebeuren volgens BIS.

Verder vindt het de afhankelijkheid van miners om cryptotransacties te verifiëren en bewaren slecht. Het vraagt een enorme energiekost, wat nefast is voor het milieu. Het deelde vorig jaar meerdere waarschuwingen uit tijdens de explosieve groei van cryptomunten.

Eigen munt

Agustin Carstens, General Manager bij BIS, gaat een stap verder. Hij omschrijft bitcoin als “een combinatie van een bubbel, Ponzifraude en een ramp voor het milieu.”

BIS waarschuwt de banken om goed na te denken voordat ze een eigen cryptomunt willen lanceren. Geen enkele bank heeft tot nu toe die stap gezet. Enkel het Zweedse Riksbank bestudeert een e-krona voor kleine betalingen omdat het gebruik van cash geld drastisch is gedaald in Zweden.