Juniper Networks nu sponsor van de World Robot Olympiad

Juniper Networks laat aan Techzine weten dat het de wereldwijde technologiepartner geworden is van de World Robot Olympiad Association (WRO). Deze non-profitorganisatie stimuleert op wereldwijde schaal de praktische ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van robotica in het onderwijs. Op basis van een maarjarige overeenkomst zal Juniper nauw samenwerken met WRO aan het opzetten, promoten en verder ontwikkelen van de competitie.

In het kader van de betrokkenheid bij de competitie treedt Juniper op als sponsor van een nieuwe prijs die dit jaar voor het eerst tijdens finale uitgereikt wordt, de Juniper Networks’ Engineering Simplicity Honors Award. Juniper beoordeelt dan de robitica-oplossingen van teams uit alle leeftijdsgroepen op durf, creativiteit en eenvoud.

De competitie moedigt teams aan om de principes van automatisering te verkennen en de complexe vraagstukken op te lossen door een beroep te doen op hun wiskundige en programmeervaardigheden. Andere levensvaardigheden die de WRO stimuleert zijn onder meer teamwork, doorzettingsvermogen, leren van fouten en creatief denken.

Jaarlijkse competitie

Momenteel sponsort Juniper een korte documentaire die ingaat op het menselijke verhaal achter enkele van de teams en hun voorbereidingen op de WRO 2018. Aan de competitie nemen jaarlijks ruim 23.000 teams uit meer dan 70 landen deel. Het gaat om zo’n 100.000 jongeren van 7 tot 25 jaar. De editie van dit jaar staat in het teken van Food Matters, waar teams ambitieuze en tegelijk simpele geautomatiseerde oplossingen voor zullen ontwikkelen.

De WRO organiseert de wereldwijde finale elk jaar in een ander land. Dit jaar vindt de finale plaats van 16 november tot 18 november in Chiang Mai in Thailand. In 2019 zal Hongarije als gastland optreden.