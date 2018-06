Mobiele Lenovo ThinkPad P52 heeft 128 GB RAM aan boord

Mobiele workstations worden steeds krachtiger, maar Lenovo doet er nog een schepje bovenop. Het steekt een indrukwekkende 128 GB DDR4 RAM in een mobiel toestel dat ook VR-compatibel is voor ontwikkelaars of designers. De prijs van het topmodel is nog niet bekend.

Lenovo heeft een geüpdatet model van de ThinkPad P52 klaar met sappige specificaties. De Nvidia Quadro P3200 GPU is VR-gecertificeerd, een primeur in een 15 inch workstation van Lenovo. Door deze certificering kunnen ontwikkelaars en designers stabiele prestaties verwachten voor een vloeiende ervaring. De complete specificatielijst ziet er zo uit:

6-core Intel Core- of Xeon-processor

Nvidia Quadro P3200 graphics (VR-gecertificeerd)

128 GB DDR4 RAM

Tot 6 TB PCIe SSD opslag

15,6 inchscherm met 4K-resolutie

2x Thunderbolt 3 (3x USB-A, HDMI 2.0, SD kaartslot, ethernet)

Het meest indrukwekkende onderdeel is de 128 GB DDR4 RAM, dubbel zoveel als bij zijn voorganger. Ook de interne opslag wordt flink opgekrikt, wat handig is om mobiel aan Building Information Models (BIM) te werken.

Het 4K-scherm heeft een 100% Adobe color gamut en de Thunderbolt-poorten ondersteunen externe monitors tot 8K.

Lenovo mikt met deze extreme machine op VR/AR-ontwikkelaars of intense AI-projecten waar je nooit genoeg RAM kan hebben. Hoeveel gaat deze topmachine kosten? De prijs is niet bekend, maar het basismodel gaat voor 1.000 dollar over de toonbank. De nieuwe ThinkPad P52 is vanaf deze zomer beschikbaar.