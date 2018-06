ANSYS en PTC komen met gezamenlijke oplossing voor product design

ANSYS en PTC hebben tijdens de LiveWorx 18-conferentie aangekondigd hun samenwerking uit te breiden, wat resulteert in een design-oplossing die productinnovatie moet bevorderen. De ANSYS Discovery Live-oplossing zal binnen PTC’s Creo-software geleverd worden.

Design engineers worden dankzij de samenwerking voorzien in een modellerings- en simulatie-omgeving. Zo ontstaan er inzichten in ieder design-besluit dat tijdens het productontwikkelproces genomen wordt. Met die inzichten moeten de engineers uiteindelijk in staat zijn om producten van hogere kwaliteit te bouwen, terwijl de product- en ontwikkelkosten omlaag gaan. Ze leren veranderingen in hun modellen begrijpen.

Dit vanwege het gebruik van twee verschillende oplossingen: Discovery Live en Creo. ANSYS’ aanbod voorziet in real-time simulatie, terwijl Creo 3D CAD-software is. Designers beschikken zodoende over de mogelijkheden van Creo, die geïntegreerd zijn met Discovery Live. Deze integratie brengt real-time simulatie naar het modeleerproces, voor een interactieve design-ervaring. Het eerste product dat voortkomt uit de samenwerking zal “static structural, thermal, and modal simulation” mogelijk maken.

Samenwerking

De twee partijen werken al langere tijd samen. Zo kondigden ANSYS en PTC vorig jaar nog een oplossing aan die de ANSYS Twin Builder combineert met de ThingWorx Industrial Innovation Platform van PTC. Met de aankondiging van vandaag breidt ANSYS zijn bereik uit, door ook design engineers te ondersteunen.

De bedrijven verwachten op termijn alle Discovery simulatiefunctionaliteiten binnen Creo te integreren. De gecombineerde oplossing zal door PTC verkocht worden als onderdeel van de Creo product suite. Techzine is overigens aanwezig op LiveWorx 18. Wellicht dat er nog meer naar buiten komt tijdens de conferentie. Houd de website in de gaten voor nieuws en achtergronden.